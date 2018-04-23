При участии «Чердака» обсудили рецепты привлечения школьников в науку

МОСКВА , 23 апреля. / ТАСС / «Как вырастить „Эйнштейна“? Школьная наука» — так называлась дискуссия, состоявшаяся в рамках Московского международного салона образования. Ее организаторами выступили научно-популярный проект ТАСС «Чердак» и Минобрнауки России , а участниками — ученые, педагогики и представители блогосферы и СМИ.

Модератором встречи стал руководитель редакции «Чердак» Егор Быковский — одного из самых популярных научных порталов в нашей стране. Читателями этого ресурса, рассказывающего о самых заметных достижениях отечественной и мировой науки и рассчитанного прежде всего на молодежную аудиторию, сейчас являются свыше 2 млн пользователей интернета. При этом ежегодно увеличивается и аудитория портала в соцсетях. Самое главное, отмечает руководитель Быковский, что «нас читают те, кому очень интересно знать, как устроен мир, любопытные и думающие люди. Важно, что в нашей аудитории растет доля молодежной (читателей возрастом до 24 лет), что подтверждается статистикой».

На повестке дня дискуссии «Как вырастить „Эйнштейна“? Школьная наука» стоял один из самых актуальных для отечественной науки вопросов: что нужно сделать взрослым, чтобы заинтересовать и привлечь в науку школьников?

Актуализация опыта, доступность специального оборудования и популяризация научного контента самими учащимися — способы, которые способны пробудить интерес современных учеников к научной деятельности.

В частности, по мнению журналиста, ученого и ведущего подкаста «Карманный ученый» Ильи Колмановского, «главное в естественных науках — актуализация опыта», то есть у школьников должна быть возможность испытать опыт на себе, как говорится «потрогать руками». Это утверждение он проиллюстрировал экспериментом «иллюзия резиновой руки», на примере которого можно начать со школьниками разговор о том, как работает кора головного мозга. Важно соединить интеллектуальное вознаграждение (абстрактное понимание процесса) с телесными ощущениями (потрогать руками), считает он.

Автор и редактор научно-популярных книг по астрономии и астрофизике Владимир Сурдин обратил внимание на существующие проблемы с доступностью оборудования для исследований. В качестве примера он привел собственный опыт, когда, будучи школьником, имел возможность регулярно приходить в Волгоградский планетарий и проводить наблюдения за Солнцем. Результатом стали школьные доклады, а в последствии серьезная научная деятельность. Сейчас же многие студенты-астрономы жалуются, что их не подпускают к телескопам из-за строгостей техники безопасности. Только работая непосредственно с объектом своего исследования, утверждает Сурдин, можно увлечься «не бумажной наукой, а настоящей».

Главный редактор научно-популярного журнала «Кот Шредингера» Григорий Тарасевич предложил применять в педагогике методы журналистики, а именно — рассматривать привычные предметы и понятия с точки зрения всех наук разом, вписывая их в общежизненный контекст (на педагогическом языке это звучит как «развитие метапредметных компетенций»). В качестве примера он привел работы школьников «Сириуса».

Шеф-редактор сайта «Кот Шредингера» Владислав Цой также поделился собственным опытом и рассказал, что, будучи старшеклассником, принимал участие в написании статей для этого ресурса. По его словам, это стало одним из важных стимулов, укрепивших его соавторов в желании заниматься наукой. «Популяризация науки — говорит он, — должна происходить с двух сторон». Не только ученые должны производить научно-популярный контент, но и его потребители.

Но, пожалуй, главный ответ на вопрос «Как вырастить „Эйнштейна“? Школьная наука» дал Григорий Тарасевич. Нужно перестать делить школьников на заведомо талантливых, которым доступны любые ресурсы, и бесперспективных, которые никому не интересны, считает он. Популяризировать науку, как это ни банально звучит, нужно в равной степени для всех.