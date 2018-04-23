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Россия далеко не лидер по количеству жалоб в ЕСПЧ, заявили в Минюсте
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Россия далеко не лидер по количеству жалоб в ЕСПЧ, заявили в Минюсте 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россия по количеству жалоб в ЕСПЧ находится далеко не в лидерах, больше жалоб фиксируется из таких стран, как Венгрия и Сан-Марино, заявил в понедельник уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека, заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.
По его словам, сегодня сложился миф, что «Россия в ЕСПЧ находится в „двоечниках“ по статистике».
"Это, конечно, не так. По количеству жалоб на душу населения Россия находится в третьем десятке стран, пропуская далеко вперед коллег из Венгрии, Турции, Румынии, Черногории, даже, страшно сказать, из Сан-Марино. То есть, мы не зря вступили в Совет Европы и ратифицировали Конвенцию (ЕКПЧ). Могу сказать, что генсек СЕ (Турбьерн) Ягланд на всех встречах и публичных мероприятиях всегда подчеркивает, что Россия неуклонно выполняет свои обязательства по Конвенции", — сказал Гальперин, выступая на курсах повышения квалификации Европейского учебного института и Совета Европы «Реализация международных и конституционных гарантий прав человека в российском праве и правоприменительной практике».
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