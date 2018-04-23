Никита Джигурда сравнил мать своих детей с Мадонной

Эпатажный актер, поэт, общественный деятель Никита Джигурда не перестает удивлять общественность. На днях он решил показать публике архивные кадры с экс-супругой Мариной Анисиной , на которых фигуристка кормит грудью ребенка.

При этом шоумен сравнил мать своих детей с Мадонной:

Гениальные ХУДОЖНИКИ всех времен

Боготворили кормящих грудью Мадонн

И просвещали людей, уча их любви;

Я не исключение —

СЭ ЛЯ ВИ!

«В каждой женщине Мадонна,

Но пока не каждая знает об этом,

Ибо люди, увы, беспардонно

Хулят проявления божественного света»,

написал артист в личном блоге.

Фото: скриншот vk.com/dzhigurda12

Эти стихи стали продолжением выступления артиста в поддержку матерей, кормящих детей грудью в общественных местах. Чуть ранее он выражал однозначную позицию по этому поводу: «Увы, в невежестве своем, многие люди возражают против кормления матерями грудью своих младенцев в общественных местах. Переубедить возмущающихся трудно, никакие великие откровения не откроют их сознания дверцы, они заблудились в агрессии лесах», — витиевато сообщил поклонникам артист.

Фото: Instagram @instadzhigurda

Напомним, в 1996 году Никита Джигурда расписался с поэтессой Яной Павелковской. В 2002 году родился их первый сын — Артемий. В 2008 на свет появился второй сын — Илья. Не так давно бывшая теща артиста посетовала, что звездный папа старшими сыновьями совсем не интересуется и вот уже 4 года не платит алименты.

С фигуристкой Мариной Анисиной Никита Джигурда вместе с 2008 года. В октябре 2016 года женщина подала на развод, упомянув в заявлении «разное понимание семьи, роли супругов в семье» и «различное отношение к воспитанию детей». У экс-супругов подрастает 8-летний сын Мик-Анжель-Крист и 7-летняя дочь Эва-Влада.

Фото: Instagram @instadzhigurda, Twitter @DZHIGURDA12

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