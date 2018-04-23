Никита Джигурда сравнил мать своих детей с Мадонной 

Эпатажный актер, поэт, общественный деятель Никита Джигурда не перестает удивлять общественность. На днях он решил показать публике архивные кадры с экс-супругой Мариной Анисиной, на которых фигуристка кормит грудью ребенка.
При этом шоумен сравнил мать своих детей с Мадонной:
Гениальные ХУДОЖНИКИ всех времен
Боготворили кормящих грудью Мадонн
И просвещали людей, уча их любви;
Я не исключение —
СЭ ЛЯ ВИ!
«В каждой женщине Мадонна,
Но пока не каждая знает об этом,
Ибо люди, увы, беспардонно
Хулят проявления божественного света»,
написал артист в личном блоге.
Фото: скриншот vk.com/dzhigurda12
Эти стихи стали продолжением выступления артиста в поддержку матерей, кормящих детей грудью в общественных местах. Чуть ранее он выражал однозначную позицию по этому поводу: «Увы, в невежестве своем, многие люди возражают против кормления матерями грудью своих младенцев в общественных местах. Переубедить возмущающихся трудно, никакие великие откровения не откроют их сознания дверцы, они заблудились в агрессии лесах», — витиевато сообщил поклонникам артист.
Фото: Instagram @instadzhigurda
Напомним, в 1996 году Никита Джигурда расписался с поэтессой Яной Павелковской. В 2002 году родился их первый сын — Артемий. В 2008 на свет появился второй сын — Илья. Не так давно бывшая теща артиста посетовала, что звездный папа старшими сыновьями совсем не интересуется и вот уже 4 года не платит алименты.
С фигуристкой Мариной Анисиной Никита Джигурда вместе с 2008 года. В октябре 2016 года женщина подала на развод, упомянув в заявлении «разное понимание семьи, роли супругов в семье» и «различное отношение к воспитанию детей». У экс-супругов подрастает 8-летний сын Мик-Анжель-Крист и 7-летняя дочь Эва-Влада.
Фото: Instagram @instadzhigurda, Twitter @DZHIGURDA12
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