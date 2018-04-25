Спартакиада по волейболу среди пожарных и спасателей Москвы

Волейбол — командный вид спорта, и результат участия в соревнованиях есть итог коллективных усилий всех членов команды. С первых минут спортивных баталий на волейбольной площадке разразилась нешуточная борьба за первенство.

Стоит отметить, что в Главном управлении уделяют большое внимание физическому развитию сотрудников. Вовлечение личного состава подразделений к занятиям физкультурой и спортом является одним из приоритетных направлений деятельности и в первую очередь — это связано с тем, что работа сотрудников МЧС России сопряжена с большими физическими нагрузками, выносливостью и умением быстро принимать решения.

Серьезный подход представителей команд к волейболу был виден уже в первой игре, каждый различными способами не давал упасть мячу на своей площадке. Все волейболисты были готовы к спортивной борьбе и показали слаженную командную работу. Каждая игра была волнующая, игроки старались не допускать ошибок, применяя мощные, точные подачи и обманные маневры.

В упорной борьбе за призовые места прошел заключительный день в финальных матчах. Все участники соревнований показали великолепный азартный волейбол!

В течение двух недель упорной борьбы участники боролись за каждое очко, за каждый мяч, и порой победа была так близка, но всё решала воля к победе командный дух сплочённость, взаимодействие, взаимопонимание и мастерство участников. Интрига сохранялась до самого окончания соревнований.

«Регулярные тренировки закаляют характер, формируют физические качества, необходимые специалистам экстренных служб. Участие в соревнованиях по волейболу — это еще один шаг к укреплению дисциплины, взаимопонимания и создания здорового морального климата в коллективе, повышения уровня физической подготовленности личного состава», — комментирует начальник отдела физической подготовки и спорта Дмитрий Полищук

В соревнованиях по волейболу принимали участие 24 команды, каждая команда состояла из 12 человек.

Спортсмены показали прекрасную спортивную форму, выносливость и отличные навыки игры в волейбол. Мероприятие прошло в атмосфере командной борьбы и позитивного настроения.