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Спартакиада по волейболу среди пожарных и спасателей Москвы
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Спартакиада по волейболу среди пожарных и спасателей Москвы 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Волейбол — командный вид спорта, и результат участия в соревнованиях есть итог коллективных усилий всех членов команды. С первых минут спортивных баталий на волейбольной площадке разразилась нешуточная борьба за первенство.
Стоит отметить, что в Главном управлении уделяют большое внимание физическому развитию сотрудников. Вовлечение личного состава подразделений к занятиям физкультурой и спортом является одним из приоритетных направлений деятельности и в первую очередь — это связано с тем, что работа сотрудников МЧС России сопряжена с большими физическими нагрузками, выносливостью и умением быстро принимать решения.
Серьезный подход представителей команд к волейболу был виден уже в первой игре, каждый различными способами не давал упасть мячу на своей площадке. Все волейболисты были готовы к спортивной борьбе и показали слаженную командную работу. Каждая игра была волнующая, игроки старались не допускать ошибок, применяя мощные, точные подачи и обманные маневры.
В упорной борьбе за призовые места прошел заключительный день в финальных матчах. Все участники соревнований показали великолепный азартный волейбол!
В течение двух недель упорной борьбы участники боролись за каждое очко, за каждый мяч, и порой победа была так близка, но всё решала воля к победе командный дух сплочённость, взаимодействие, взаимопонимание и мастерство участников. Интрига сохранялась до самого окончания соревнований.
«Регулярные тренировки закаляют характер, формируют физические качества, необходимые специалистам экстренных служб. Участие в соревнованиях по волейболу — это еще один шаг к укреплению дисциплины, взаимопонимания и создания здорового морального климата в коллективе, повышения уровня физической подготовленности личного состава», — комментирует начальник отдела физической подготовки и спорта Дмитрий Полищук.
В соревнованиях по волейболу принимали участие 24 команды, каждая команда состояла из 12 человек.
Спортсмены показали прекрасную спортивную форму, выносливость и отличные навыки игры в волейбол. Мероприятие прошло в атмосфере командной борьбы и позитивного настроения.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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