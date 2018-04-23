Что ожидает рубль и криптовалюты?

После новых санкций США курс рубля резко упал по отношению к евро и доллару, но затем начал постепенно восстанавливаться. В каком диапазоне можно ожидать курс рубля в ближайшее время? И какие криптовалюты сегодня перспективнее?

Отвечает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена

«Санкции США оказали влияние на наши рынки, но достаточно ограниченное и временное. Нужно понимать, что курсовые скачки — это шоковая реакция рынка на внезапное введение санкций. Поэтому, скорее всего, доллар и евро будут колебаться в диапазоне 59-62 рубля за доллар и 76-72 рубля за евро. Безусловно, достаточно высокая цена на нефть оказывает поддержку рублю, но оценить её количественно сейчас довольно затруднительно.

На рынке криптовалют в силу его значительной децентрализации, больше всего влияние на курс оказывают панические настроения или хайп, а также крупные игроки. Крупный игрок вполне может повлиять на курс хотя бы в краткосрочной перспективе. Что касается перспективных валют, я бы обратил внимание на Ripple и Monero. Они не столь популярны как Bitcoin и Ethereum, но тоже показали впечатляющий рост на протяжении прошлого года».