Собирать редьку по 60 часов в неделю зовут новосибирцев в Корею

Компания, занимающаяся трудоустройством российских граждан за границей, ищет добровольцев-вахтовиков, готовых за хорошую зарплату трудиться на полях Южной Кореи . Все, что от вас требуется — наличие денег на билет до Южной Кореи и готовность к тяжелому физическому труду вдали от родины. Знание языков необязательно. «Работа на территории Южной Кореи, 10-часовой рабочий день, 6 дней в неделю. Проживание, двухразовое питание предоставляет работодатель. Обязанности — сборка, упаковка, сортировка и загрузки продовольственных культур (лук, редька, арбузы, капуста, фрукты)», — говорится в тексте вакансии на сайте Зарплата.ру. Италия, ООО «МК» обещает помочь подготовить полный пакет документов, а также курировать на протяжении всей поездки. В январе в Новосибирске искали стюарда на VIP-яхту. Работать предстоит в Европе и странах Карибского бассейна и азиатско-тихоокеанского региона, таких как Франция Монако и Багамские острова. Зарплата — до 180 000 рублей в месяц.