НБД-Банк стал победителем HR-премии «Работодатель года» в двух номинациях

В Нижнем Новгороде подведены итоги ежегодной HR-премии «Работодатель года». НБД-Банк стал победителем в двух номинациях, сообщает пресс-служба компании.

Престижную награду в номинации «HR-имя» получила начальник управления по работе с персоналом Светлана Терехина, а звание «Работодатель года-2017 в сфере „Финансовые услуги“ было присуждено председателю правления НБД-Банка Александру Шаронову.

Напомним, премия присуждается компаниям, которые постоянно совершенствуют процессы управления персоналом, разрабатывают и внедряют уникальные и передовые программы и инструменты в данной области, а также уделяют приоритетное внимание формированию отношений между работниками и работодателями. В этом году заявки на участие в конкурсе отправили 72 компании из различных субъектов ПФО. Лучших отбирали по результатам защиты проектов, учитывая оценки, выставленные членами экспертного совета, и интернет-голосования. В итоге в финал вышли 19 компаний-участников.

»Достичь высокой эффективности в работе возможно только тогда, когда в организации трудятся максимально вовлеченные сотрудники. В 2017 году НБД-Банк отметил свое 25-летие. И все это время мы строили и строим нашу работу по кирпичику — приходят новые люди и каждый вносит свою лепту в наше общее дело. За четверть века банком разработаны и реализованы десятки специальных программ, которые были и остаются востребованными предпринимателями. С нашей помощью были профинансированы десятки тысяч проектов. Успешная работа НБД-Банка — это заслуга каждого сотрудника. Сегодня добрая треть коллектива НБД-Банка — это люди, проработавшие здесь 10 и более лет. Это свидетельство того, что в нашем банке здоровая и позитивная атмосфера. Престижная награда от экспертов, бизнес-сообщества и наших клиентов — лучшее тому подтверждение. Победа в конкурсе станет отличным стимулом к развитию и поможет привлечь новые ценные кадры», — сказал председатель правления ПАО «НБД-Банк» Александр Шаронов.

В свою очередь начальник управления по работе с персоналом Светлана Терехина так прокомментировала это событие: «Сегодня репутация компании становится все более значимым критерием при выборе места работы. Участие в такой престижной премии дает возможность рассказать не только об успехах банка, но и сотрудниках, которые у нас работают, о той среде, которая помогает становиться лучше и профессиональнее. Оценка экспертного совета премии — это оценка работы всего коллектива банка. Участие в премии дает нам хорошую возможность познакомиться с лучшими практиками работы других компаний».