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В мае в Узбекистане пройдут «Дни Челябинской области»
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В мае в Узбекистане пройдут «Дни Челябинской области» 

RT на русском 50 минут назад
«Дни Челябинской области» будут проходить в Узбекистане с 15 по 19 мая, сообщают «Аргументы неделi».
В состав делегации войдут предприниматели, сотрудники региональных министерств, представители здравоохранения, образования, туризма, культуры.
«На протяжении многих лет Узбекистан является надёжным внешнеэкономическим и важнейшим стратегическим партнёром Челябинской области», — сказал замглавы региона Руслан Гаттаров
По его словам, проведение саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске даёт новый импульс развитию двусторонних отношений.
Ранее «Реальное время» сообщало, что президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором индийских штатов Андхра-Прадеш и Телангана Эккаду Сринивасаном Лакшми Нарасимханом.
RT на русском: последние новости
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