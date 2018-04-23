Памятник Борису Ельцину установили в Москве 

В торжественной церемонии открытия приняла участие вдова бывшего главы государства Наина Ельцина.
Торжественная церемония в честь открытия памятника первому президенту РФ Борису Ельцину состоялась в Москве. Открытие состоялось на «Аллее правителей» в Петроверигском переулке.
Над созданием монумента трудился Зураб Церетели. В торжественной церемонии открытия приняла участие вдова бывшего главы государства Наина Ельцина.
В торжественной церемонии приняла участие вдова бывшего главы государства Наина Ельцина.
Ранее памятник Гагарину озадачил жителей Белграда.