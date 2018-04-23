В Москве стартовал ВузЭкоФест-2018

Белоруссии и С 16 по 29 апреля в 20 городах России Казахстана пройдет IV ежегодный молодежный фестиваль в области экологии и устойчивого развития ВузЭкоФест-2018.

Фестиваль нацелен на популяризацию экологичного образа жизни среди студентов российских вузов, воспитание ответственного отношения к окружающей среде и внедрение в повседневную жизнь университетов современных экологических практик. Фестиваль традиционно проходит при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды Правительства Москвы . Координационную поддержку Фестивалю оказывает Центр биоэкономики и эко-инноваций Экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова

— Участники ВузЭкоФеста получают ценные знания об экологических привычках, выполнение которых имеет накопительный эффект и способствует устойчивому развитию города и страны. Также, организовывая мероприятия в вузах, координаторы развивают свои лидерские качества и впоследствии становятся эконаставниками. После подобных инициатив в студенчестве многим выпускникам становится интересно заниматься экологией профессионально — идти работать в социально-ответственные копании или реализовывать свои собственные экопроекты, — отмечает директор ВузЭкоФеста-2018 Елизавета Рагозина.

Главный акцент ВузЭкоФеста-2018 года сделан на подготовке лидеров, наставников и профессионалов в сфере экологии и устойчивого развития. В рамках Года добровольца организаторы фестиваля стремятся раскрыть лидерский потенциал каждого волонтера-участника и помочь ему профессионально реализоваться в сфере экологии.

Ольга Викторовна Тимофеева. Набирает популярность концепция «зеленого» университета. Все больше вузов внедряют раздельный сбор отходов, создают комфортную среду в учебных корпусах и прилегающих зонах, ведут экологический мониторинг. Конкретные проекты отлично дополняют теорию. «ВузЭкоФест» — одна из тех площадок, которая помогает формировать новую экологическую культуру. Фестиваль подсказывает новые интересные проекты, которые можно будет реализовать в регионах. 2018 год проходит в России под знаком Года добровольца. Уверена, что в этом году пройдет большое количество экологических волонтерских акций, в том числе с вашим участием, — отмечает Заместитель Председателя Государственной Думы

Общегородские мероприятия фестиваля откроет круглый стол по «зеленой» журналистике. Он пройдет 17 апреля в 18:00 в РГГУ. Темой круглого стола станет «Экология в СМИ: от мифа к хайпу». В качестве приглашенных спикеров заявлены известные «зеленые» журналисты России Ангелина Давыдова, Александр Титов (главный редактор Проекта +1), Наталья Парамонова, директор фестиваля зеленого документального кино и журналист GEO, экоблогер Роман Саблин и Игорь Ермаченков, журналист, зам. руководителя группы экологической редакции агентства «РИА Новости»

Ключевым мероприятием в Москве станет первый форум по трудоустройству в сфере экологии, устойчивого развития и «зелёной» экономики «ЭкоКарьера», который пройдет 19 апреля на Экономическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова. Организаторы мероприятия ставят перед собой задачу показать актуальность концепции «зеленых» университетов для различных стейкхолдеров, дать площадку компаниям для представления своих «зеленых» бизнес-решений, рассказать о возможностях трудоустройства в сфере устойчивого развития, а также смежных областях и сфере КСО. В Форуме примут участие такие компании как Coca‑Cola HBC, Unilever, L'Oréal, Tetra Pak, Экотехнологии, МК Сервис, LavkaLavka, Career.ru.

В рамках форума на круглом столе, посвящённому зелёным университетам, ведущие спикеры обсудят, что такое новая экологическая устойчивая экономика и как для неё готовить кадры на базе вузов. В том числе, участники поговорят об организации взаимодействия вузов с государством, бизнесом и НКО, а также о внедрении экорешений на базе университетов. Партнёром круглого стола выступает Фонд имени Фридриха Эберта в России.

В дискуссионной панели представители социально-ответственного бизнеса и некоммерческих организаций расскажут, какие экорешения используют сегодня компании, а также обсудят возможности, которые существуют у выпускников вузов, желающих профессионального развиваться в сфере экологии и устойчивого развития.

На вечернем мероприятии в формате вечера знакомств студенты и молодые специалисты смогут пообщаться с потенциальными работодателями и узнать о возможностях стажировок и трудоустройства в «зелёные» компании. Работодатели смогут представить свою сферу деятельности и найти мотивированных сотрудников.

Узнать подробнее о программе и зарегистрироваться на Форум можно на сайте ecocareer.ru 20 апреля в московских вузах пройдёт акция по сбору макулатуры. Все желающие могут принести ненужную бумагу в установленные пункты приема. Акция проводится при поддержке компании «Оптиком». По итогам мероприятия собранные отходы отправятся в переработку, а самые активные участники получат грамоты и сувениры от партнеров фестиваля.

21 апреля в Природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» состоится экологический квест для школьников. ЭкоКвест представляет собой активное познавательное мероприятие, направленное на расширения кругозора в области экологической культуры и применения полученных знаний на практике. Это отличная возможность провести свой выходной на природе в компании единомышленников. В этом году квест будет посвящен профориентации в сфере экологии и устойчивого развития и пройдёт при поддержке Московского центра качества образования.

Координаторы фестиваля в вузах самостоятельно проводят просветительские мероприятия под эгидой ВузЭкоФеста. Например, 18 апреля в РЭУ им. Плеханова можно будет узнать всю правду об экологических продуктах и научиться их выбирать, 22 апреля в Тропаревском парке пройдет экологический забег, 24 апреля в МГУ пройдет мастер-класс по составлению резюме от HR-представителей компании ECO Standart Group, а Московский Технологический Институт приглашает 26 апреля просветительский вечер в коротком формате TED ECO Talks. Подробнее о программе фестиваля можно узнать на сайте vuzecofest.ru.

Сразу после окончания фестиваля 30 апреля пройдёт традиционный Городской Велоквест по московским улицам. Велоквест — это командное соревнование в поддержку велосипедной инфраструктуры. В этом году он пройдет на любимой площадке столичных велосипедистов — на Воробьевых горах. У команд будет 3 часа, чтобы выполнить все задания на маршруте и первыми прийти к финишу. Победители получат в подарок ценные призы от ВузЭкоФеста и партнёров квеста.

Деятельность ВузЭкоФеста, направленная на популяризацию экологичного образа жизни среди молодежи, ведётся с 2015 года. За четыре года работы проекта организаторам удалось сформировать вокруг себя обширное сообщество молодых активистов, увлекающихся экологией и желающих сделать окружающий мир лучше. В 2017 году в Фестивале приняли участие 50 вузов из Москвы и 14 других городов России, состоялось более 200 вузовских и городских мероприятий.