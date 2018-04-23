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Самарская область завершила построение контура кибербезопасности к ЧМ-2018
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Самарская область завершила построение контура кибербезопасности к ЧМ-2018 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Самарская область завершила построение контура кибербезопасности к чемпионату мира по футболу, заявил руководитель регионального Центра кибербезопасности правительства Самарской области Артем Сафонов на прошедшей в Самаре ежегодной конференции по информационной безопасности GIS DAYS 2018, организованной компанией «Газинформсервис», сообщает региональное правительство.
По словам Артема Сафонова, в настоящее время реализуется комплексный проект областного правительства по обеспечению информационной безопасности и защиты от компьютерных атак инфраструктуры органов власти, подведомственных учреждений и других объектов регионального значения, задействованных при подготовке и проведении в Самаре чемпионата мира по футболу.
Для этих целей закуплено оборудование систем обнаружения компьютерных атак (вторжений), привлечен подрядчик для осуществления обследования защищаемых площадок, проектирования системы безопасности и осуществления круглосуточного мониторинга событий информационной безопасности с целью выявления инцидентов и компьютерных атак. Об обнаруженных инцидентах и угрозах будет информироваться Центр кибербезопасности правительства Самарской области, который, в свою очередь, будет осуществлять непосредственное реагирование и проводить оперативные мероприятия по ликвидации последствий компьютерных атак.
В дальнейшем — после проведения чемпионата — развернутая система будет передана в эксплуатацию Центру, который к концу текущего года начнет работать в круглосуточном режиме. Планируется расширение штата, создание дежурных смен мониторинга и выявления инцидентов в сфере информационной безопасности.
Кроме того, на ежегодной конференции GIS DAYS 2018, которая проводилась при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области и компании «Газинформсервис», были рассмотрены актуальные вопросы внедрения систем информационной безопасности. С докладами выступили представители ООО «Газпром Трансгаз Самара», «Лаборатории Касперского», предприятий Самарской, Ульяновской, Саратовской областей.
«Формат конференции позволил специалистам по информационной безопасности, представителям ведущих предприятий региона обменяться опытом и мнениями в области ИБ как на площадке мероприятия, так и в неформальной обстановке. В этом году организаторы сделали упор на разбор реальных кейсов: эксперты, вендоры и представители бизнеса поделись опытом внедрения проектов и решений», — рассказал советник генерального директора ООО ООО 2Газинформсервис» Сергей Кирюшкин.
В свою очередь, руководитель регионального центра по противодействию компьютерным атакам правительства Самарской области Артем Сафонов сказал: «Реализация комплексного проекта по информационной безопасности обоснована складывающейся тенденцией к ежегодному увеличению количества кибератак на государственные информационные ресурсы. Так, только в 2017 году сотрудниками нашего центра расследовано более 30 инцидентов информационной безопасности, заблокировано около 3500 IP-адресов компьютерных злоумышленников, а также обезврежено более 1000 вредоносных объектов».
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