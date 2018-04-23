Предприятия региона развивают сотрудничество с научно-исследовательским институтом «Транснефть»

Вопросы сертификации продукции региональных производителей и включения ее в реестр основных видов закупаемой продукции ПАО «Транснефть» , а также расширения рынков сбыта обсудили представители промышленных предприятий и научно-исследовательского института холдинга в ходе рабочей встречи в Ярославле . Мероприятие организовано департаментом инвестиций и промышленности в продолжение заседания областного Координационного совета по производственной кооперации, состоявшегося в феврале с участием холдинга.

— Сотрудничество с ПАО «Транснефть» для региона является стратегическим, — отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина . — Являясь одним из крупнейших покупателей продукции наших производителей, компания предъявляет высокие требования, соответствующие мировым стандартам. Прямой диалог промышленных предприятий с НИИ «Транснефть» позволит сформировать четкое представление о процедурах сертификации и испытании продукции, выявлении и устранении затруднений в процессе взаимодействия компаний. К тому же использование передовых технологий, создаваемых в НИИ, на региональных предприятиях будет способствовать освоению новых компетенций и производству высококачественной конкурентоспособной продукции.

Расширение партнерских связей ярославских предприятий — одна из форм стимулирования производственной деятельности в рамках реализации задач стратегии «10 точек роста», утвержденной губернатором Дмитрием Мироновым

В течение последних двух лет ПАО «Транснефть» закупило продукции и услуг у предприятий региона на сумму порядка 2 миллиардов рублей. Компании, успешно исполняющие контракты на поставку для нужд холдинга — ООО «Завод ПСМ», ЗАО «НПО „Регулятор“, ЗАО „Ангстрем-ИП“, ООО „Промтехнологии“ и ООО „7 микрон“, отмечают, что повышение уровня производства позволяет поставлять конкурентоспособную продукцию крупным российским компаниям, выходить на внешний рынок. При этом растут уровень квалификации и техническая эрудиция специалистов.

На встрече региональные предприятия — ООО „Завод ПСМ“, ООО „Компания „Дизель“, ПАО „Тутаевский моторный завод“ и ООО „ТД „Кант“ — презентовали свой производственный потенциал. Профильные специалисты научно-исследовательского института представили требования к продукции в соответствии с системой управления качеством оборудования и сводным планом НИОКР компании „Транснефть“, обозначили направления сотрудничества по готовым инновационным предложениям.

Представители НИИ „Транснефть“ отметили готовность к сотрудничеству в оценке предложений об инновационных разработках и готовых уникальных технологических решений региональных предприятий.

В целях формирования и развития научно-производственной кооперации и организации совместной работы по созданию инновационных технологических решений представители Ярославского государственного технического университета и Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова провели переговоры со специалистами НИИ „Транснефть“, обозначив направления дальнейшего сотрудничества.