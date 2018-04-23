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Как Киевская Русь могла стать тюркской
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Как Киевская Русь могла стать тюркской 

Кириллица 2 часа назад
Фото: Кириллица
Государство Киевская Русь, сложившееся к IX веку нашей эры, по мнению многих исследователей, образовано в значительной мере на землях, ранее принадлежащих тюркским племенам. Об этом свидетельствуют многочисленные археологические раскопки, лингвистические и культурные исследования.
Доподлинно известно, что и сам Киев, и достаточно далеко расположенные города и населенные пункты, входящие в Киевскую Русь, заложены тюрками в IV-V веках нашей эры. Об этом говорят и названия самих местностей и рек и озёр, сохранившихся и несколько видоизменившихся с течением времени, но не поменявших свои корни и звучание.
Яркими примерами можно назвать Каширу, которая образована от двух тюркских корней — «ир — мужчина, каш» — бежать; Курган, который переводится как укрепление, неприступная возвышенность; Калуга, образована от глагола кэлу» — оставаться, селиться.
Орел, на самом деле, состоит из — «ели» — племена, и «ори» — овраги, ямы; Брянск происходит от «биринчи» — первый, главный; Коломна — от корня «колу», «кола» — руки, рука; Муром — от «мурамо» — песня, петь.
Такое же обозначение и происхождение имели и многие населенные пункты Тмутараканского княжества, существование которого на территории нынешнего Таманского полуострова доподлинно доказано.
Более того, некоторые исследователи считают, что и название «Киев» может иметь под собой тюркские корни, будучи образованным от грамматического корня слова «Киоба» — буквально «отторгнутый, отрезанный».
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