Советская переводчица рассказала, как стала хранительницей зубов Гитлера 

Бывшая переводчица Елена Ржевская опубликовала мемуары о своем прошлом времен Второй мировой войны. В них в частности женщина рассказывает, как хранила шкатулку с зубами нацистского лидера Адольфа Гитлера, сообщил Daily Mail.
Переданная Ржевской улика была необходима для подтверждения смерти Гитлера.
Это был подержанный бордовый ящик с мягкой подкладкой и покрытый атласом
— Елена Ржевская.
На момент окончания войны Елене было 25 лет. Она работала переводчицей при штабе и участвовала в допросах плененных немцев.
Шкатулку девушка получила из рук своего начальника — полковника Горбушина. Когда Ржевская поинтересовалась, что это, ей ответили просто: «Гитлеровские зубы. И если вы потеряете их, будете отвечать головой».
Подразделению, где работала Елена, поручили выяснить, действительно ли обугленная челюсть принадлежит Гитлеру. В тот момент ходили слухи, что фюрер мог инсценировать собственную смерть и сбежать из страны.
Хранить зубы девушке поручили по одной простой причине.
«Здесь у нас нет сейфа. И как женщина вы с меньшей вероятностью напьетесь и потеряете их», — пояснил тогда Горбушин.
В 2000 году улику выставили в качестве экспоната на выставке, посвященной 55-летию окончания Второй мировой.
Мемуары Ржевской, предполагает издание, разоблачат набирающую популярность теорию заговоров. Согласно ей Гитлер пережил войну.
В Польше задержаны два организатора концерта неофашистских музыкальных групп. Он должен был состояться в честь дня рождения Адольфа Гитлера. Мероприятия по задержанию продолжались более 12 часов.