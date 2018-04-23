Советская переводчица рассказала, как стала хранительницей зубов Гитлера

Бывшая переводчица Елена Ржевская опубликовала мемуары о своем прошлом времен Второй мировой войны. В них в частности женщина рассказывает, как хранила шкатулку с зубами нацистского лидера Адольфа Гитлера, сообщил Daily Mail.

Переданная Ржевской улика была необходима для подтверждения смерти Гитлера.

Это был подержанный бордовый ящик с мягкой подкладкой и покрытый атласом

— Елена Ржевская.

На момент окончания войны Елене было 25 лет. Она работала переводчицей при штабе и участвовала в допросах плененных немцев.

Шкатулку девушка получила из рук своего начальника — полковника Горбушина. Когда Ржевская поинтересовалась, что это, ей ответили просто: «Гитлеровские зубы. И если вы потеряете их, будете отвечать головой».

Подразделению, где работала Елена, поручили выяснить, действительно ли обугленная челюсть принадлежит Гитлеру. В тот момент ходили слухи, что фюрер мог инсценировать собственную смерть и сбежать из страны.

Хранить зубы девушке поручили по одной простой причине.

«Здесь у нас нет сейфа. И как женщина вы с меньшей вероятностью напьетесь и потеряете их», — пояснил тогда Горбушин.

В 2000 году улику выставили в качестве экспоната на выставке, посвященной 55-летию окончания Второй мировой.

Мемуары Ржевской, предполагает издание, разоблачат набирающую популярность теорию заговоров. Согласно ей Гитлер пережил войну.