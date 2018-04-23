«Живой Кен» сожалеет, что удалил себе ребра

Не секрет, что ради достижения наибольшего сходства со своим кумиром, куклой Кеном, 34-летний Родриго Альвес сделал более 60-ти пластических операций, в том числе удалил себе четыре ребра. Теперь у «Живого Кена» объем талии составляет всего 60 сантиметров.

Родриго, наконец, можно было бы начать наслаждаться своим видом в зеркале, однако он признался в том, что очень жалеет о сделанной операции. Мужчина рассказал журналистам, что на пластические операции он потратил уже более 500 тысяч фунтов. Но вместо ожидаемого удовлетворения, он заимел множество проблем со здоровьем. «По вечерам у меня ужасные боли. Конечно, они не настолько невыносимы, но эта боль всегда со мной и сейчас я не понимаю, чем я только тогда думал. У меня два шрама на спине, но самое ужасное, что моя талия не стала уже, чем была раньше!» — заявил «Живой Кен».

По словам Родриго, из-за некрасивых шрамов он даже не может раздеться и показать спину. Поэтому даже на пляже мужчина ходит и фотографируется в расстегнутых рубашках. А чтобы утянуть талию, ему приходится носить специальный корсет. Иначе талия будет такой же по объему, что и до операции. «Я никому не советую удалять ребра. Это очень рискованно и опасно. Да и результат в обычной одежде совершенно незаметен», — с сожалением говорит Альвес.

Инетрнет-пользователи из разных уголков планеты высказали свое мнение в комментариях к этой новости: «Это просто больной человек. А врачи этим пользуются ради своей выгоды» «Он ненавидит себя. И никакая операция не заставит его полюбить самого себя» «Он выглядит так, как будто кто-то вставил в его тело чужую голову» «Настоящий Кен высокий и стройный. А это — просто жалкая пародия на него» «Он просто слишком ленивый. Вместо тренажерного зала, он гробит свое здоровье под ножом пластического хирурга».

Кстати, совсем недавно «Живой Кен» пошел еще на одни радикальные меры по улучшению внешности. Он удалил абсолютно все волосы на своем теле.

Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!