Ещё
Горожан приглашают на беседу о философии литературы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Горожан приглашают на беседу о философии литературы 

Управа Пресненского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Лекция «Философия литературы: Марина Цветаева и Филип Дик» пройдет 29 апреля в Центральной городской молодежной библиотеке имени Светлова.
Ее проведут сотрудники Волгоградского государственного университета. Профессор Андрей Макаров расскажет о творчестве Марины Цветаевой, а магистрант кафедры философии Илья Селезнев о романе Филипа Дика.
— Создается впечатление, что поэтесса играет завораживающими и художественными образами, которые предстают перед глазами читателя. Валерий Брюсов характеризовал ее стихи, как «жутко интимные», — сообщила заведующая медиацентром библиотеки имени Светлова Кристина Шпрингер.
Она добавила, что роман, посвященный тонкой грани между человеком и машиной, тоже проанализируют в рамках мероприятия. По произведенеию Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах» был снят один из главных шедевров прошлого года.
Вход свободный по регистрации.
Мероприятие начнется в 17:00 по адресу: улица Большая Садовая, дом 1.
Управа Пресненского района города Москвы: последние новости
День рождения ДНК. Турнир наук Жирафа Самсона перевели в открытый вольер Глава управы Александр Михайлов встретился с жителями района
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57459
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»218
Модель Playboy обокрали в Подмосковье16
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России330
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение