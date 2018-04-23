Горожан приглашают на беседу о философии литературы

Ее проведут сотрудники Волгоградского государственного университета. Профессор Андрей Макаров расскажет о творчестве Марины Цветаевой, а магистрант кафедры философии Илья Селезнев о романе Филипа Дика.

— Создается впечатление, что поэтесса играет завораживающими и художественными образами, которые предстают перед глазами читателя. Валерий Брюсов характеризовал ее стихи, как «жутко интимные», — сообщила заведующая медиацентром библиотеки имени Светлова Кристина Шпрингер.

Она добавила, что роман, посвященный тонкой грани между человеком и машиной, тоже проанализируют в рамках мероприятия. По произведенеию Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах» был снят один из главных шедевров прошлого года.

Вход свободный по регистрации.

Мероприятие начнется в 17:00 по адресу: улица Большая Садовая, дом 1.