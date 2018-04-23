Андрей Нейман стал главой администрации Неманского городского округа 

Об этом сообщила главный редактор газеты «Неманские вести» Наталья Тамразова.
«Андрей Нейман — глава администрации НГО. Решение о назначении его на эту должность единогласно приняли депутаты. Народные избранники поздравили нового мэра и поблагодарили Галину Чергиченко, которая почти полгода исполняла эти непростые обязанности. Ждем понедельника и первой планерки», — написала главред.
Отметим, что помимо Неймана, заявки на участие в конкурсе подавали директор калининградской фирмы Сергей Ишутин и индивидуальный предприниматель из Советска Александр Сарычев, заместитель главы администрации Радик Нафиков, который позже снял свою кандидатуру.