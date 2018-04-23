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Сенатор предложил вернуть проверки для малого бизнеса
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Сенатор предложил вернуть проверки для малого бизнеса 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
По мнению Вячеслава Штырова, необходимо тщательно проверять предприятия, чья деятельность связана непосредственно с обслуживанием потребителей.
Мораторий на плановые проверки представителей малого бизнеса должен быть отменен, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Вячеслав Штыров, передает "Парламентская газета".
По мнению сенатора контроль за подобными предприятиями должен быть усилен.
Ранее, в 2016 году, российские власти освободили на три года малое предпринимательство от любых плановых проверок.
— Вопрос не в том, большой это или малый бизнес. Главное то, кто и чем занимается. Бизнес, который непосредственно работает с потребителями, людьми, должен подвергаться нещадным проверкам, — подчеркнул Вячеслав Штыров.
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