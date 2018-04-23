Сенатор предложил вернуть проверки для малого бизнеса

По мнению Вячеслава Штырова, необходимо тщательно проверять предприятия, чья деятельность связана непосредственно с обслуживанием потребителей.

По мнению сенатора контроль за подобными предприятиями должен быть усилен.

Ранее, в 2016 году, российские власти освободили на три года малое предпринимательство от любых плановых проверок.

— Вопрос не в том, большой это или малый бизнес. Главное то, кто и чем занимается. Бизнес, который непосредственно работает с потребителями, людьми, должен подвергаться нещадным проверкам, — подчеркнул Вячеслав Штыров.