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Россия предложила Таджикистану стать страной-наблюдателем при ЕАЭС
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Россия предложила Таджикистану стать страной-наблюдателем при ЕАЭС 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Предложение озвучил по итогам заседания в Москве межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Таджикистаном первый вице-премьер Игорь Шувалов, сообщило в понедельник агентство ТаджикТА.
«Мы предложили на фоне двусторонней повестки Таджикистану серьезно посмотреть на статус страны-наблюдателя при ЕАЭС», — цитирует Шувалова агентство. Первый вице-премьер отметил, что этот статус не несет никакого политического аспекта и касается исключительно вопросов, которые способствуют товарообороту и взаимному проникновению экономик.
Ранее Таджикистан давал понять, что не спешит с решением о вступлении в ЕАЭС, изучает все «плюсы» и «минусы» от участия в данной экономической организации. В настоящее время в ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения, страной-наблюдателем является Молдавия.
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