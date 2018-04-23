Россия предложила Таджикистану стать страной-наблюдателем при ЕАЭС 

Предложение озвучил по итогам заседания в Москве межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Таджикистаном первый вице-премьер Игорь Шувалов, сообщило в понедельник агентство ТаджикТА.
«Мы предложили на фоне двусторонней повестки Таджикистану серьезно посмотреть на статус страны-наблюдателя при ЕАЭС», — цитирует Шувалова агентство. Первый вице-премьер отметил, что этот статус не несет никакого политического аспекта и касается исключительно вопросов, которые способствуют товарообороту и взаимному проникновению экономик.
Ранее Таджикистан давал понять, что не спешит с решением о вступлении в ЕАЭС, изучает все «плюсы» и «минусы» от участия в данной экономической организации. В настоящее время в ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения, страной-наблюдателем является Молдавия.