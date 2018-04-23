Сегодня и завтра в ИФНС дни открытых дверей

23 и 24 апреля с 9:00 до 20:00 в налоговых по всей стране будет проводиться акция «Дни открытых дверей».

В преддверии окончания срока подачи деклараций по личным налогам (3 мая) инспекторы на местах должны будут отвечать на все интересующие граждан вопросы, рассказывать о правилах обретения различных вычетов, например, не только о наиболее распространенном за квартиру, но и за лечение и обучение, а также помогать людям заполнять главный документ — форму 3-НДФЛ.