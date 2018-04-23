Основатель Crackass With Attitude приговорен к 2 годам тюрьмы

Великобритании суд приговорил основателя киберпреступной группировки Crackass With Attitude Кейна Гэмбла (Kane Gamble) к двум годам лишения свободы. Об этом сообщает BBC News.

В 2015 году 15-летний Гэмбл использовал социальную инженерию с целью получить доступ к рабочим и персональным учетным записям директоров американских спецслужб и других высокопоставленных лиц. Киберпреступнику удалось убедить сотрудников колл-центра одного из интернет-гигантов в том, что он является Джоном Бреннаном (занимал пост директора ЦРУ с 8 марта 2013-го по 20 января 2017 года) и Марком Джулиано (занимал пост директора ФБР с 1 декабря 2013-го по 1 февраля 2016 года). Его целями также являлись бывший министр внутренней безопасности США Дже Джонсон, директор национальной разведки при Бараке Обаме Джеймс Клэппер и др. Гэмбл насмехался над своими жертвами в интернете, публиковал персональную информацию, засыпал их звонками и текстовыми сообщениями, загружал порнографию на их компьютеры, а также перехватывал контроль над их iPad.

В феврале 2016 года Гэмбл был арестован, а в октябре 2017 года признал себя виновным в десяти пунктах по обвинению в незаконном использовании компьютеров. После того, как злоумышленнику исполнилось 18 лет, судом были назначены слушания по вынесению приговора.