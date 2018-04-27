Богданов рассказал, как Россия снизила ущерб от агрессии США в Сирии 

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Благодаря содействию Москвы удалось снизить ущерб от тройственной агрессии США, Великобритании и Франции против Сирии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Благодаря мерам политического и военного сдерживания, предпринятым Россией по различным каналам, и профессионализму расчетов сирийской противовоздушной обороны удалось предотвратить причинение значительного ущерба инфраструктуре сирийских вооруженных сил… Агрессия не принесла ее инициаторам существенных результатов", — заявил Богданов на круглом столе в Дипломатической академии МИД РФ.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
Как сообщило Минобороны РФ, целями удара США, Великобритании и Франции по Сирии 14 апреля были объекты в Барзе и Джарамани, а также ряд аэродромов. В отражении удара армия САР использовала комплексы ПВО С-200, С-125, «Оса», «Квадрат», «Бук» и «Стрела». Те объекты, которые прикрывались комплексами ПВО, практически все отразили удар. Всего сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103, выявленных в воздушном пространстве республики. Ни один аэродром не получил серьезных разрушений. При этом по научно-исследовательским объектам в районе Барзы и Джарамани, по оценке МО РФ, применено 30 ракет и управляемых авиабомб. Из них 5 было уничтожено сирийскими средствами ПВО. При отражении удара сирийская армия израсходовала 112 зенитных управляемых ракет.
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