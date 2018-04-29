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Генпрокуратура проверит законность сноса павильонов в Красноярске
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Генпрокуратура проверит законность сноса павильонов в Красноярске 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров обратился в генпрокуратуру с просьбой проверить законность сноса павильонов в Красноярске. Об этом он написал у себя на странице в «Facebook».
Напомним, в краевой столице намерены снести около 470 павильонов во всех районах города. Предприниматели, чьи павильоны точки были расположены возле краевой больницы, в знак протеста перекрывали улицу Партизана Железняка, другие устраивали голодовку.
«Недопустимо, что чиновники решили действовать силой, подменяя собой закон и решение судов… В Красноярске сложилась критическая ситуация во взаимоотношениях власти и предпринимателей. К сожалению, новая городская администрация повторяет ошибки своих предшественников, не слышит людей, не хочет садиться за стол переговоров и решать проблемные вопросы на приемлемых для всех условиях. Более того, пытается переложить всю ответственность за происходящее на руководство районов Красноярска», — написал депутат в соцсетях.
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