The Washington Post: Белый дом не верит в «иллюзию разумности» Ким Чен Ына

Пока Дональд Трамп называет «хорошей новостью» и «большим прогрессом» сообщения о готовности Ким Чен Ына прекратить ракетно-ядерную программу КНДР, скептики в администрации Белого дома не верят в искренность человека-ракеты (или Rocketman, как назвал его когда-то Трамп).

По информации инсайдеров из Белого дома The Washington Post, в президентской администрации предупреждают о возможной ловушке, в которую может попасть Трамп. Будто бы Ким заявляет о лояльности только в преддверии встречи с президентом США , но свою позицию по ядерной программе не изменит.

— Помощники Белого дома расценивают это заявление как сигнал о том, что цель Кима — заставить Соединенные Штаты и их союзников ослабить экономические санкции. Но в администрации напоминают о прошлых ошибках страны, когда Северная Корея нарушала соглашения по своей ядерной программе после отмены санкций, — приводит издание слова информатора.

Ранее о подобном сценарии итогов переговоров Трампа и Ким Чен Ына высказывался Алексей Пушков , по мнению которого, оба лидера останутся на своих позициях.

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