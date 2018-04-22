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The Washington Post: Белый дом не верит в «иллюзию разумности» Ким Чен Ына
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The Washington Post: Белый дом не верит в «иллюзию разумности» Ким Чен Ына 

Вечерняя Москва 22 апреля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Информаторы издания сообщают, что в администрации президента скептически отнеслись к заявлениям лидера КНДР.
Пока Дональд Трамп называет «хорошей новостью» и «большим прогрессом» сообщения о готовности Ким Чен Ына прекратить ракетно-ядерную программу КНДР, скептики в администрации Белого дома не верят в искренность человека-ракеты (или Rocketman, как назвал его когда-то Трамп).
По информации инсайдеров из Белого дома The Washington Post, в президентской администрации предупреждают о возможной ловушке, в которую может попасть Трамп. Будто бы Ким заявляет о лояльности только в преддверии встречи с президентом США, но свою позицию по ядерной программе не изменит.
— Помощники Белого дома расценивают это заявление как сигнал о том, что цель Кима — заставить Соединенные Штаты и их союзников ослабить экономические санкции. Но в администрации напоминают о прошлых ошибках страны, когда Северная Корея нарушала соглашения по своей ядерной программе после отмены санкций, — приводит издание слова информатора.
Ранее о подобном сценарии итогов переговоров Трампа и Ким Чен Ына высказывался Алексей Пушков, по мнению которого, оба лидера останутся на своих позициях.
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