Посол России в Аргентине: «кокаиновое дело» укрепило сотрудничество между странами

По его словам, совместная операция спецслужб является отдельной страницей двусторонних отношений.

"Спецслужбами наших стран была проведена совершенно уникальная операция. Уникальная по длительности и закрытости и по конструктивному взаимодействию, она продолжалась более года, с конца 2016 года и фактически до начала 2018. И на протяжении такого длительно отрезка времени при проведении совместной операции удалось избежать каких-либо утечек информации", — рассказал Коронелли.

Он добавил, что главным итогом операции является предотвращение попадания наркотиков на европейский рынок. Оценивая действия спецслужб, Коронелли сказал, что лучше бы истории с наркотиками не было вовсе.

"…в конечном итоге, полагаю, проведенная операция будет способствовать и уже способствовала укреплению сотрудничества и взаимопонимания между силовыми структурами двух стран", — отметил Коронелли.