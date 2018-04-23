Ещё
Посол России в Аргентине: «кокаиновое дело» укрепило сотрудничество между странами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол России в Аргентине: «кокаиновое дело» укрепило сотрудничество между странами 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: Газета.Ru
Российский посол в Аргентине Виктор Коронелли заявил, что «кокаиновое дело» способствовало укреплению российско-аргентинского сотрудничества. Об этом он сказал в интервью "Газете.Ru".
По его словам, совместная операция спецслужб является отдельной страницей двусторонних отношений.
"Спецслужбами наших стран была проведена совершенно уникальная операция. Уникальная по длительности и закрытости и по конструктивному взаимодействию, она продолжалась более года, с конца 2016 года и фактически до начала 2018. И на протяжении такого длительно отрезка времени при проведении совместной операции удалось избежать каких-либо утечек информации", — рассказал Коронелли.
Он добавил, что главным итогом операции является предотвращение попадания наркотиков на европейский рынок. Оценивая действия спецслужб, Коронелли сказал, что лучше бы истории с наркотиками не было вовсе.
"…в конечном итоге, полагаю, проведенная операция будет способствовать и уже способствовала укреплению сотрудничества и взаимопонимания между силовыми структурами двух стран", — отметил Коронелли.
Ранее секретарь по внутренней безопасности министерства безопасности Аргентины Херардо Милман заявил об успешной работе с Россией по «кокаиновому делу», а также счел сотрудничество стран хорошим примером успешной борьбы с наркотрафиком.
Газета.Ru: последние новости
Тулеев рассказал о намерении завершить карьеру в политике Власти США распорядились экстренно проверить двигатели Boeing 737 Режим ЧП в Турции продлен на три месяца
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России294
Масляков резко пригрозил Светлакову310
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ563
Центр Еревана парализован136
Генсек ООН объявил о начале новой холодной войны272
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
01:30
Главе Хакасии предрекли отставку
Политика
01:00
Фадеев показал неожиданное увлечение
Шоу-бизнес
08:14
«Победителям нужно будет построить „новую Сирию“
В мире Статьи
02:07
Центр Еревана парализован
В мире
03:24
Церковный звонарь в Голландии исполнил хиты Avicii на колоколах: видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение