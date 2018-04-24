На Москве-реке открывается летняя пассажирская навигация

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Летняя навигация экскурсионных теплоходов начинается на Москве-реке, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Канал имени Москвы».

"Стартует навигация в Московском бассейне. Готовы и отлажены все гидротехнические сооружения ФГБУ «Канал имени Москвы». Специалисты проверили и отремонтировали железобетонные, бетонные и деревянные конструкции, а также механическое и электротехническое оборудование. Работы прошли на 54 важных объектах, от которых зависит безопасность судоходства в центральных регионах России и бесперебойное водоснабжение столицы", — сказали в пресс-службе.

Специалисты осмотрели судоходные сооружения, шлюзы, водопроводные галереи, электротехническое и механическое оборудование. Одновременно к навигации подготовлен и флот. Всего по Москве-реке будут ходить порядка 100 теплоходов, принадлежащих 20 компаниям. Вместимость каждого судна варьируется от 20 до 200 человек.

Стоимость прогулки для россиян останется на уровне 2017 года — от 400 до 900 рублей за два-три часа.