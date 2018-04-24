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На Москве-реке открывается летняя пассажирская навигация
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На Москве-реке открывается летняя пассажирская навигация 

ТАСС 8 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Летняя навигация экскурсионных теплоходов начинается на Москве-реке, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Канал имени Москвы».
"Стартует навигация в Московском бассейне. Готовы и отлажены все гидротехнические сооружения ФГБУ «Канал имени Москвы». Специалисты проверили и отремонтировали железобетонные, бетонные и деревянные конструкции, а также механическое и электротехническое оборудование. Работы прошли на 54 важных объектах, от которых зависит безопасность судоходства в центральных регионах России и бесперебойное водоснабжение столицы", — сказали в пресс-службе.
Специалисты осмотрели судоходные сооружения, шлюзы, водопроводные галереи, электротехническое и механическое оборудование. Одновременно к навигации подготовлен и флот. Всего по Москве-реке будут ходить порядка 100 теплоходов, принадлежащих 20 компаниям. Вместимость каждого судна варьируется от 20 до 200 человек.
Стоимость прогулки для россиян останется на уровне 2017 года — от 400 до 900 рублей за два-три часа.
Ранее руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин сообщал журналистам, что в столичном Парке Горького 12 мая впервые пройдет день открытой навигации, в рамках которого состоится парад судов. По словам Елянюшкина, в новом городском празднике примут участие несколько тысяч человек. Также обсуждается организация концерта с участием звезд российской эстрады.
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