Специалисты отремонтировали входные двери и подъезды в районе Хамовники

Работы состоялись в рамках месячника по благоустройству. Всего задействовали 16 специалистов управляющей организации

— Работники провели ремонт по 22 адресам района. Специалисты благоустроили дома на улицах Ефремова, Большая Пироговская, Плющиха и многих других, — сообщил первый заместитель директора управляющей организации Владимир Третьяков

Он добавил, что сотрудники «Жилищника» отремонтировали двери по адресам: Оболенский переулок, дом 2; Сеченовский переулок, дом 7; Комсомольский проспект, дом 17.