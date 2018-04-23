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Специалисты отремонтировали входные двери и подъезды в районе Хамовники
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Специалисты отремонтировали входные двери и подъезды в районе Хамовники 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Работы состоялись в рамках месячника по благоустройству. Всего задействовали 16 специалистов управляющей организации
— Работники провели ремонт по 22 адресам района. Специалисты благоустроили дома на улицах Ефремова, Большая Пироговская, Плющиха и многих других, — сообщил первый заместитель директора управляющей организации Владимир Третьяков.
Он добавил, что сотрудники «Жилищника» отремонтировали двери по адресам: Оболенский переулок, дом 2; Сеченовский переулок, дом 7; Комсомольский проспект, дом 17.
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