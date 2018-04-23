Торнадо по-советски: что натворил Ивановский смерч 9 июня 1984 года 

Смерчи — не такое уж частое явление в средней полосе России. Поэтому природный катаклизм в Ивановской области стал довольно заметным и драматичным событием в истории СССР, даже нашедшим отражение в литературе и кинематографе.
Откуда взялся торнадо?
В начале июня 1984 года в центральной европейской части страны после длительного периода высокого атмосферного давления установилась сухая и жаркая погода. Но 9 июня здесь столкнулись два атмосферных фронта, один из которых двигался с юго-запада, а другой — с севера. Столкновение двух воздушных масс привело к образованию не менее трех смерчевых воронок, которые обладали высокой разрушительной силой. Они прошли в северо-северо— восточном направлении через Московскую, Калининскую, Ивановскую, Ярославскую и Костромскую области. Также сильные шквальные ветры наблюдались в этот день в Горьковской, Рязанской, Кировской, Саратовской областях, Мордовской, Чувашской и Марийской АССР. Но самым разрушительным оказался смерч, прошедший через Ивановскую область. Скорость ветра внутри воронки предположительно составила около 100 метров в секунду.
Страшное шествие
Смерч появился на расстоянии примерно 15 километров от Иванова, на границе леса и поля. Перед этим из грозового облака выпал град диаметром около 2 сантиметров. Около 15.15 на небосклоне возникло еще одно облако — более темного оттенка, с выступом, похожим по форме на воронку. Раскачиваясь из стороны в сторону, воронка стала опускаться к земле. Почти достигнув земли, она принялась всасывать в себя различные предметы. Между тем само облако быстро перемещалось в северном направлении. Были «задеты» западные пригороды Иванова: Глинищево, Балино, Беляницы, Говядово, Авдотьино. В лесу деревья были повалены или сломаны на высоте 1-3 метров. Около часа спустя смерч был уже в 60 километрах от Иванова, в районе турбазы Лунево в Костромской области на берегу Волги, и продолжал двигаться через леса дальше на север…
Последствия катастрофы
В Иванове и его окрестностях даже с бетонных и кирпичных зданий были сорваны кровли, разбиты оконные стекла. Больше всех пострадали одноэтажные дома в пригородах. Те из них, что оказались в эпицентре катаклизма, были разрушены полностью. Некоторые маленькие деревянные домики подбросило в воздух… На земле валялись3 деревья, столбы и опоры линий электропередач. На кладбище Балино смерчем повалило деревья, вывернуло из земли надгробия. В Авдотьине был выведен из строя водопровод, на восстановление которого ушло несколько дней. По подсчетам, от буйства стихии в Ивановской области пострадали 680 жилых домов, 200 хозяйственных объектов, 20 школ, детские сады и линии электропередач, идущие от Костромской ГРЭС. По разным данным, количество человеческих жертв составило от 57 до 79 человек. Поскольку была суббота, среди погибших было много дачников. Иные гибли целыми семьями. Впоследствии их похоронили за счет государства. 804 человека получили ранения и были доставлены в ивановские больницы. «Из-за смерча я потерял деда и родную сестру, — вспоминает житель Иванова Сергей Селезнев, которому тогда было 5 лет. — Мы с бабушкой чудом остались живы; лежали в больнице несколько месяцев — лечили переломы: во время смерча мы оказались под завалами собственного дома в Дегтяреве… Кто в Иванове ликвидировал последствия, рассказывают, что трупы некуда было складывать, их даже якобы в спортзалах в школах сваливали. Другая очевидица, с которой я лежал в больнице, рассказывала, что их вывозили на грузовиках, тенты которых пропитались кровью насквозь. А еще она говорила мне, что видела, как в4 Иванове летали по воздуху светофоры и люди. А на кладбище в местечке Балино под Ивановом летали вывороченные из земли гробы с покойниками». Помогать в восстановлении разрушенных объектов съехались рабочие со всех концов Советского Союза. На улице Лежневской два панельных 16-этажных дома были возведены московскими строителями. 9-этажный дом возвели строители из города Горького. Сами ивановцы построили несколько 5-этажных домов. Квартиры во вновь отстроенных домах впоследствии распределили между теми, кто из-за урагана остался без жилья. Страшный стихийный катаклизм произвел впечатление на всю страну. В 1986 году вышел в свет роман Василия Белова «Все впереди», в котором упоминается Ивановский смерч. А в 1988 году режиссер Николай Губенко снял фильм «Запретная зона» о событиях июня 1984 года. Съемки проходили непосредственно на месте трагедии — на территории Ивановской области.