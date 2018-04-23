Торнадо по-советски: что натворил Ивановский смерч 9 июня 1984 года

Смерчи — не такое уж частое явление в средней полосе России . Поэтому природный катаклизм в Ивановской области стал довольно заметным и драматичным событием в истории СССР, даже нашедшим отражение в литературе и кинематографе.

Откуда взялся торнадо?

В начале июня 1984 года в центральной европейской части страны после длительного периода высокого атмосферного давления установилась сухая и жаркая погода. Но 9 июня здесь столкнулись два атмосферных фронта, один из которых двигался с юго-запада, а другой — с севера. Столкновение двух воздушных масс привело к образованию не менее трех смерчевых воронок, которые обладали высокой разрушительной силой. Они прошли в северо-северо— восточном направлении через Московскую, Калининскую, Ивановскую, Ярославскую и Костромскую области. Также сильные шквальные ветры наблюдались в этот день в Горьковской, Рязанской, Кировской, Саратовской областях, Мордовской, Чувашской и Марийской АССР. Но самым разрушительным оказался смерч, прошедший через Ивановскую область. Скорость ветра внутри воронки предположительно составила около 100 метров в секунду.

Страшное шествие

Смерч появился на расстоянии примерно 15 километров от Иванова, на границе леса и поля. Перед этим из грозового облака выпал град диаметром около 2 сантиметров. Около 15.15 на небосклоне возникло еще одно облако — более темного оттенка, с выступом, похожим по форме на воронку. Раскачиваясь из стороны в сторону, воронка стала опускаться к земле. Почти достигнув земли, она принялась всасывать в себя различные предметы. Между тем само облако быстро перемещалось в северном направлении. Были «задеты» западные пригороды Иванова: Глинищево, Балино, Беляницы, Говядово, Авдотьино. В лесу деревья были повалены или сломаны на высоте 1-3 метров. Около часа спустя смерч был уже в 60 километрах от Иванова, в районе турбазы Лунево в Костромской области на берегу Волги, и продолжал двигаться через леса дальше на север…

Последствия катастрофы