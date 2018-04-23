Профсоюз АО «Транснефть — Сибирь» не стал менять лидера

В АО «Транснефть — Сибирь» прошла отчетно-выборная конференция объединенной первичной профсоюзной организации. 20 апреля 2018 года в Тюмень съехались 74 делегата профсоюзных организаций филиалов, руководители подразделений и начальники отделов аппарата управления Общества.

Собравшиеся обсудили итоги производственной деятельности АО «Транснефть — Сибирь» в 2016-2017 годах, а также итоги работы объединенной профсоюзной организации (ОПО) компании за 2013-2017 год. Состоялись выборы председателя ОПО, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества.

Подводя итого производственной деятельности " Транснефть — Сибири" за предыдущие два года, генеральный директор предприятия Виктор Бронников особо отметил повышение надежности объектов линейной части и нефтеперекачивающих станций. Так, ежегодно производится замена свыше 100 километров участков магистральных нефтепроводов, ведутся работы по снижению эксплуатационных затрат за счет оптимизации работы оборудования. В рамках модернизации расширяются производственные мощности Тюменского ремонтно-механического завода — его станочный парк за минувший год пополнился 10 современными станками с числовым программным управлением. До конца текущего года будет поставлено еще несколько агрегатов.

В филиалах ведется непрерывная работа по улучшению условий труда. В частности, в 2017 году отремонтировано и укомплектовано новым оборудованием 10 столовых, и данная работа продолжается. На нефтеперекачивающих станциях ремонтируются и оснащаются всем необходимым для комфорта временные жилые комплексы.

Председатель ОПО Евгений Кирьянов рассказал, что на сегодня в профсоюз АО «Транснефть — Сибирь» вступили более 7 590 человек — почти 75% от общей численности трудового коллектива. В числе приоритетов работы профсоюза — развитие массового спорта среди работников и членов их семей, организация детского отдыха, контроль за исполнением коллективного договора в части предоставления социальных льгот и гарантий.

По итогам конференции работа объединенной первичной профсоюзной организации АО «Транснефть — Сибирь» признана удовлетворительной. Евгений Кирьянов единогласно переизбран на новый срок.