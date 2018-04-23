Жители Приморья выбирают, что лучше: газ или электричество?

Читала, что в крае идёт аварийный ремонт изношенных газораспределительных сетей. А что делать в этой ситуации мне, рядовому потребителю? Я могу выбирать жить мне с газом или без?

— В Приморье около 300 многоквартирных домов, подключенных к бытовому газу, и отключение их от топлива — вынужденная мера, связанная с необходимостью обезопасить людей в связи с высоким износом газораспределительных сетей, — рассказал вице-губернатор Гагик Захарян . — К жидкому газу дома подключались в 70-х годах прошлого века, и износ сетей очень большой, трубы пришли в негодность, что небезопасно для жителей. Сейчас задача: или делать ремонт, или предложить альтернативу — электроэнергию. Люди сами должны выбрать — на совете дома. Наша задача — обезопасить их от техногенных аварий. Никто без топлива и энергии не останется.

— В последние годы значительно изменилось законодательство, и требования к безопасности в домах ужесточились, эксплуатация таких систем становится невозможна, — продолжила директор краевого департамента энергетики Алла Фортун . — Теперь собственникам жилья нужно принимать решение — готовы ли они вложить свои средства сами, через управляющую компанию или за счёт фонда капремонта и отремонтировать газовое оборудование дома, или отказаться от газа и полностью перейти на электричество. Если жильцы принимают решение о переходе на электричество, то управляющая компания подаёт заявку в электросетевую компанию, делает оценку состояния проводки в доме. После этого принимается решение, какие работы необходимо сделать — проложить новый кабель и провести новую проводку в доме, так как в связи с увеличением нагрузки старые электросети необходимо модернизировать.

Как уточнили в жилинспекции Приморья, оплату за эти работы управляющие компании могут разбить на ежемесячные платежи, включив в квитанции. Сумма, которую заплатят жильцы за модернизацию энергосистемы дома, зависит от объёмов работ, а также от того, насколько добросовестно люди оплачивают коммунальные услуги.