В Приморье микрофинансовая организация нарушила законодательство о рекламе 

Этим занялась прокуратура.
Прокуратурой Надеждинского района в ходе проверки деятельности местной микрофинансовой организации выявлены нарушения законодательства о рекламе.
Установлено, что от имени ООО МК «ХАПИ» размещалась информация о получении займа в виде «мгновенных денег от 1%», а также распространялись буклеты с предложением получения денежных средств в заем с указанием процентов переплаты за один день.
Между тем, такая реклама не содержала все условия, влияющие на сумму расходов, которые фактически понесут граждане, решившие воспользоваться рекламируемой услугой займа.
Так, в распространяемой информации отсутствовали существенные сведения о рекламируемом товаре, об условиях, определяющих фактическую стоимость кредита для заемщика и влияющих на нее, и др.
В рекламных буклетах отсутствовала информация о наименовании лица, оказывающего услуги.
В связи с выявленными нарушениями законодательства о рекламе, прокуратурой района возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение рекламодателем законодательства о рекламе), по итогам рассмотрения которого руководитель организации подвергнут наказанию в виде предупреждения.
Кроме этого, и.о. генерального директора общества внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.