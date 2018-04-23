В Приморье микрофинансовая организация нарушила законодательство о рекламе

Прокуратурой Надеждинского района в ходе проверки деятельности местной микрофинансовой организации выявлены нарушения законодательства о рекламе.

Установлено, что от имени ООО МК «ХАПИ» размещалась информация о получении займа в виде «мгновенных денег от 1%», а также распространялись буклеты с предложением получения денежных средств в заем с указанием процентов переплаты за один день.

Между тем, такая реклама не содержала все условия, влияющие на сумму расходов, которые фактически понесут граждане, решившие воспользоваться рекламируемой услугой займа.

Так, в распространяемой информации отсутствовали существенные сведения о рекламируемом товаре, об условиях, определяющих фактическую стоимость кредита для заемщика и влияющих на нее, и др.

В рекламных буклетах отсутствовала информация о наименовании лица, оказывающего услуги.

В связи с выявленными нарушениями законодательства о рекламе, прокуратурой района возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение рекламодателем законодательства о рекламе), по итогам рассмотрения которого руководитель организации подвергнут наказанию в виде предупреждения.