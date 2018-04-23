Полицейские Нижнего Новгорода предотвратили возможную трагедию

В полицию обратились жители областного центра, которые сообщили, что на крыше жилого дома, расположенного на улице Горького, стоит молодой человек.

В течение часа молодой человек не поддавался уговорам полицейских, продолжая оставаться на краю крыши. Войдя в доверие к нижегородцу, сотрудники патрульно-постовой службы приблизились к нему и, схватив за руку, увели с крыши.

18-летний юноша был передан прибывшим на место происшествия медикам. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.