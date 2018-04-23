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Минфин: иностранные инвесторы не спешат сбрасывать ОФЗ России
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Минфин: иностранные инвесторы не спешат сбрасывать ОФЗ России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России Константин Вышковский заявил, что в ведомстве не видят массового сброса облигаций федерального займа (ОФЗ) иностранными инвесторами после новых антироссийских санкций США, передает РИА «Новости».
"В целом ситуация, я считаю, достаточно спокойная, то есть для этого необязательно даже кого-то спрашивать, это видно по котировкам наших бумаг: никаких массовых сбросов бумаг, продажи массовой не происходит", — сказал Вышковский.
Он добавил, что с точки зрения уровней доходности ситуация изменилась не сильно. По словам Вышковского, иностранцы не воспринимают Россию в качестве «токсичного актива».
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что зарубежным инвесторам по-прежнему интересна Россия.
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