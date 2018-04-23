Минфин: иностранные инвесторы не спешат сбрасывать ОФЗ России

"В целом ситуация, я считаю, достаточно спокойная, то есть для этого необязательно даже кого-то спрашивать, это видно по котировкам наших бумаг: никаких массовых сбросов бумаг, продажи массовой не происходит", — сказал Вышковский.

Он добавил, что с точки зрения уровней доходности ситуация изменилась не сильно. По словам Вышковского, иностранцы не воспринимают Россию в качестве «токсичного актива».