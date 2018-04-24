Горожане погрузились в виртуальную реальность в рамках «Библионочи»

Необычный кинопоказ состоялся в Центральной городской библиотеке имени Михаила Светлова . В рамкаж акции «Библионочь — 2018» москвичи погрузились в виртуальную реальность 21 апреля.

Гостям библиотеки представили два ролика, снятые по мотивам произведений Ивана Тургенева. В этом году акция «Библионочь — 2018» приурочена к 200-летию со дня рождения великого писателя.

— Трехмерные ролики, представленные на мероприятии, сняли по мотивам рассказа «Бежин луг» и повести «Вешние воды». Гостям предложили надеть очки виртуальной реальности и посмотреть необычные экранизации. Во время показа, участники мероприятия видели, как перед ними возникают образы и видения, — рассказала заведующая медиацентром библиотеки имени Светлова Кристина Шпрингер.

Отметим, что в библиотеке состоялась игра, которая прошла в трехмерном пространстве.