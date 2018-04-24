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Горожане погрузились в виртуальную реальность в рамках «Библионочи»
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Горожане погрузились в виртуальную реальность в рамках «Библионочи» 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Необычный кинопоказ состоялся в Центральной городской библиотеке имени Михаила Светлова. В рамкаж акции «Библионочь — 2018» москвичи погрузились в виртуальную реальность 21 апреля.
Гостям библиотеки представили два ролика, снятые по мотивам произведений Ивана Тургенева. В этом году акция «Библионочь — 2018» приурочена к 200-летию со дня рождения великого писателя.
— Трехмерные ролики, представленные на мероприятии, сняли по мотивам рассказа «Бежин луг» и повести «Вешние воды». Гостям предложили надеть очки виртуальной реальности и посмотреть необычные экранизации. Во время показа, участники мероприятия видели, как перед ними возникают образы и видения, — рассказала заведующая медиацентром библиотеки имени Светлова Кристина Шпрингер.
Отметим, что в библиотеке состоялась игра, которая прошла в трехмерном пространстве.
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