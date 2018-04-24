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В Мексике расчленили жертву, вдохновившись идеей кандидата в президенты
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В Мексике расчленили жертву, вдохновившись идеей кандидата в президенты 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
МЕХИКО, 24 апр — РИА Новости. Организованная преступность в мексиканском городе Акапулько взяла на вооружение предложение, сделанное одним из кандидатов в президенты Хайме Родригесом Кальдероном, и расчленила предполагаемого вора.
В оставленной рядом с трупом записке бандиты напрямую сослались на предложение Родригеса Кальдерона, сделанное им в ходе предвыборных дебатов, отрубать руки людям, ворующим на государственной службе. «Об этом уже сказал „Бронко“ (прозвище Родригеса Кальдерона — ред.) в отношении негодяев, которые воруют. Это — первый», — приводит радио Formula текст послания.
Личность расчлененного человека пока не установлена. Его тело было найдено рядом с автомобильной трассой Мехико-Акапулько.
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