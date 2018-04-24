В Мексике расчленили жертву, вдохновившись идеей кандидата в президенты

В оставленной рядом с трупом записке бандиты напрямую сослались на предложение Родригеса Кальдерона, сделанное им в ходе предвыборных дебатов, отрубать руки людям, ворующим на государственной службе. «Об этом уже сказал „Бронко“ (прозвище Родригеса Кальдерона — ред.) в отношении негодяев, которые воруют. Это — первый», — приводит радио Formula текст послания.

Личность расчлененного человека пока не установлена. Его тело было найдено рядом с автомобильной трассой Мехико-Акапулько.