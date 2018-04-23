Наргиз отменила концерт из-за болезни

Звезда шоу «Голос» Наргиз Закирова , отправившаяся в большой концертный тур, была вынуждена отменить выступление во Владимире

В своем Инстаграме артистка отметила, что приносит извинения поклонникам, которые ждали шоу. «Безоговорочно, купленные вами билеты, подлежат возврату. Мне очень жаль, но порой случается так, что происходят неожиданные сбои в человеческом организме и я, не исключение», — призналась Наргиз и добавила, что недуг поразил ее внезапно, прямо во время тура.

Певица пообещала еще раз приехать во Владимир, как только она придет в себя и наберется сил. «Но а пока, пожелайте мне скорейшего выздоровления. А я, в свою очередь, снова и снова признаюсь вам в любви и с нетерпением жду продолжений, наших с вами добрых, вечерин», — написала Закирова.

Поклонники поблагодарили Наргиз за честность и открытость, порекомендовали беречь здоровье и не возвращаться к концертам, пока болезнь не будет полностью побеждена.