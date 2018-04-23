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Наргиз отменила концерт из-за болезни
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Наргиз отменила концерт из-за болезни 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Звезда шоу «Голос» Наргиз Закирова, отправившаяся в большой концертный тур, была вынуждена отменить выступление во Владимире.
В своем Инстаграме артистка отметила, что приносит извинения поклонникам, которые ждали шоу. «Безоговорочно, купленные вами билеты, подлежат возврату. Мне очень жаль, но порой случается так, что происходят неожиданные сбои в человеческом организме и я, не исключение», — призналась Наргиз и добавила, что недуг поразил ее внезапно, прямо во время тура.
Певица пообещала еще раз приехать во Владимир, как только она придет в себя и наберется сил. «Но а пока, пожелайте мне скорейшего выздоровления. А я, в свою очередь, снова и снова признаюсь вам в любви и с нетерпением жду продолжений, наших с вами добрых, вечерин», — написала Закирова.
Поклонники поблагодарили Наргиз за честность и открытость, порекомендовали беречь здоровье и не возвращаться к концертам, пока болезнь не будет полностью побеждена.
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