Бережливое производство сэкономило «ВСМПО-Ависме» 600 миллионов

Корпорация «ВСМПО-Ависма» в 2017 году сэкономила 600 миллионов рублей благодаря внедрению принципов бережливого производства.

По словам директора по повышению операционной эффективности Александра Левина, это цена той активности, которая развернулась практически во всех подразделениях и которая принесет еще больший финансовый эффект в будущем.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе корпорации, первым бережливое производство опробовал листопрокатный цех №16, где смогли повысить эффективность печей крип-отжига, фрезерных и шлифовальных станков. В цехе №54 увеличилась эффективность процесса обработки штамповок: экономия только по одному изделию может достигать 80 миллионов рублей в год.

На ВСМПО подготовлена собственная внутренняя учебная программа, одновременно идет внедрение технологий Kaizen. В качестве ориентиров в корпорации выбраны КамАЗ и ЧТПЗ, а улучшения на самом ВСМПО изучает один из партнеров — «ВолгаАэро».

За минувший год от работников «ВСМПО-Ависмы» поступило 5 670 предложений по улучшениям и 820 рацпредложений — это в два раза больше, чем за предыдущие пять лет вместе взятых. Запущено и реализовано 270 проектов, которых приняли участие 845 работников.