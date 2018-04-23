Ещё
Бережливое производство сэкономило «ВСМПО-Ависме» 600 миллионов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бережливое производство сэкономило «ВСМПО-Ависме» 600 миллионов 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Корпорация «ВСМПО-Ависма» в 2017 году сэкономила 600 миллионов рублей благодаря внедрению принципов бережливого производства.
По словам директора по повышению операционной эффективности Александра Левина, это цена той активности, которая развернулась практически во всех подразделениях и которая принесет еще больший финансовый эффект в будущем.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе корпорации, первым бережливое производство опробовал листопрокатный цех №16, где смогли повысить эффективность печей крип-отжига, фрезерных и шлифовальных станков. В цехе №54 увеличилась эффективность процесса обработки штамповок: экономия только по одному изделию может достигать 80 миллионов рублей в год.
На ВСМПО подготовлена собственная внутренняя учебная программа, одновременно идет внедрение технологий Kaizen. В качестве ориентиров в корпорации выбраны КамАЗ и ЧТПЗ, а улучшения на самом ВСМПО изучает один из партнеров — «ВолгаАэро».
За минувший год от работников «ВСМПО-Ависмы» поступило 5 670 предложений по улучшениям и 820 рацпредложений — это в два раза больше, чем за предыдущие пять лет вместе взятых. Запущено и реализовано 270 проектов, которых приняли участие 845 работников.
Уралинформбюро: последние новости
Интерпол назвал диплом "золотой судьи" с Кубани поддельным Четыре свердловских депутата забыли подать декларации Итальянцы научат мир летать стоя
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России296
Центр Еревана парализован220
Масляков резко пригрозил Светлакову313
Пока вы спали: Цена авиабилетов пойдет на взлет44
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ574
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
01:30
Главе Хакасии предрекли отставку
Политика
01:00
Фадеев показал неожиданное увлечение
Шоу-бизнес
08:14
«Победителям нужно будет построить „новую Сирию“
В мире Статьи
02:07
Центр Еревана парализован
В мире
03:24
Церковный звонарь в Голландии исполнил хиты Avicii на колоколах: видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение