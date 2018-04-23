Ещё
В 2018 году более пяти тысяч омичей стали донорами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В 2018 году более пяти тысяч омичей стали донорами 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
За первые три месяца 2018 года в Омской области 5080 человек стали донорами. Всего удалось собрать свыше 5,5 тонн крови.
«Ежегодно из областного бюджета выделяются средства для проведения социальных выплат донорам. В этом году главой региона Александром Бурковым также принято решение о сохранении всех выплат донорам. На эти цели из бюджета региона выделено почти 45 млн рублей, из них 14,9 млн рублей на денежную компенсацию в случаях замены бесплатного питания доноров, и 29,9 млн рублей на выплаты донорам, предусмотренные постановлением правительства Омской области», — пояснил начальник отдела организации оказания специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Омской области Юрий Мартынов.
Напомним, донорами смогут стать люди старше 18 лет. При этом они не должны иметь противопоказаний.
АиФ-Омск: последние новости
СМИ: Кормилец возглавит департамент транспорта Омска Как сэкономить при плате за природный газ? В Сколково предложили ловить «чёрных лесорубов» в Омской области из космоса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России296
Центр Еревана парализован220
Масляков резко пригрозил Светлакову313
Пока вы спали: Цена авиабилетов пойдет на взлет44
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ574
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
01:30
Главе Хакасии предрекли отставку
Политика
01:00
Фадеев показал неожиданное увлечение
Шоу-бизнес
08:14
«Победителям нужно будет построить „новую Сирию“
В мире Статьи
02:07
Центр Еревана парализован
В мире
03:24
Церковный звонарь в Голландии исполнил хиты Avicii на колоколах: видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение