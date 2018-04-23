В 2018 году более пяти тысяч омичей стали донорами

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. За первые три месяца 2018 года в Омской области 5080 человек стали донорами. Всего удалось собрать свыше 5,5 тонн крови. «Ежегодно из областного бюджета выделяются средства для проведения социальных выплат донорам. В этом году главой региона Александром Бурковым также принято решение о сохранении всех выплат донорам. На эти цели из бюджета региона выделено почти 45 млн рублей, из них 14,9 млн рублей на денежную компенсацию в случаях замены бесплатного питания доноров, и 29,9 млн рублей на выплаты донорам, предусмотренные постановлением правительства Омской области», — пояснил начальник отдела организации оказания специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Омской области Юрий Мартынов Напомним, донорами смогут стать люди старше 18 лет. При этом они не должны иметь противопоказаний.