Стикеры с известными челябинцами озадачили пользователей Telegram 

Жители Челябинска не оценили оригинальных стикеров с известными людьми города, которые появились в мессенджере Telegram, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Героями набора стикеров «Челябинцы поймут» в Telegram стали главные медиа-персоны мегаполиса. На картинках, в частности, изображены экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, нынешний глава региона Борис Дубровский и мэр Челябинска Евгений Тефтелев. Каждый стикер сопровождает фраза, отражающая характер либо поступки героя. Так, Дубровский борется со смогом, а Тефтелев — с шаурмой. Ветеринар Карен Даллакян приветствует всех фразой: «Всем бобра!», а телеведущая Соня Гудим, известная своей любовью к откровенным нарядам заявляет: «Смотри мне в глаза!»
Также на стикерах можно найти шоумена Стаса Ярушина, блогера Наталью Краснову, бывшего министра экологии Челябинской области Ирину Гладкову и барда Олега Митяева.
Однако челябинцы с недоумением отнеслись к идее художников. Тем более, что Роскомнадзор уже начал блокировать мессенджер Telegram из-за отказа передать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. А некоторых героев — так и вовсе не узнали.
«С первыми двумя все понятно, а остальные — кто?» — спрашивают горожане в социальных сетях.
«С Тефтелевым переборщили, мне кажется. Да и смысл стикера непонятен. Куда его можно применить?» — спрашивают челябинцы.
«Представляете, если Павел Дуров (создатель Telegram) завербован спецслужбами, и эта шумиха была специально, чтобы народ в мессенджер привлечь, чтобы они там расслабились и делились самым сокровенным, думая, что никто не читает?» — приводят конспирологические теории жители Челябинска.