Стикеры с известными челябинцами озадачили пользователей Telegram

Жители Челябинска не оценили оригинальных стикеров с известными людьми города, которые появились в мессенджере Telegram, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Однако челябинцы с недоумением отнеслись к идее художников. Тем более, что Роскомнадзор уже начал блокировать мессенджер Telegram из-за отказа передать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. А некоторых героев — так и вовсе не узнали.

«С первыми двумя все понятно, а остальные — кто?» — спрашивают горожане в социальных сетях.

«С Тефтелевым переборщили, мне кажется. Да и смысл стикера непонятен. Куда его можно применить?» — спрашивают челябинцы.