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Кураев: Автокефалия УПЦ зависит от позиции Эрдогана
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Кураев: Автокефалия УПЦ зависит от позиции Эрдогана 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Константинопольский патриархат рассматривает вопрос об автокефалии Украинской православной церкви. Об этом объявил президент Украины Петр Порошенко.
В эфире НСН протодиакон Андрей Кураев заявил, что в решении Константинопольского патриархата может принять участие президент Турции Эрдоган для усиления своей позиции по Сирии (слушайте аудио).
«Ключевой игрок здесь, на самом деле, Константинопольский патриарх, а в определенном смысле, даже Эрдоган, президент Турции. Считает ли Эрдоган сегодняшнюю ситуацию применимой для конфликта с Москвой по такому весьма для него периферийному вопросу — вот это главный вопрос. То есть, как он считает, кто сейчас на фоне этого крайне запутанного многостороннего сирийского конфликта больше от кого зависит и в ком нуждается: Россия в Турции или Турция в России. Если с точки зрения Эрдогана, Москва нуждается в союзе с ним больше чем наоборот, то в этом случае он может решить, что нынешняя ситуация может оказаться для него удобной для отсоединения церкви Украины от Москвы», — разъяснил протодиакон.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия вряд ли поддержит независимость УПЦ, сообщает РБК.
Отметим, обсуждения вопроса автокефалии будет проходить при участии Русской православной церкви (РПЦ) и для принятия решения необходимо единогласие.
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