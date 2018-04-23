Кураев: Автокефалия УПЦ зависит от позиции Эрдогана

В эфире НСН протодиакон Андрей Кураев заявил, что в решении Константинопольского патриархата может принять участие президент Турции Эрдоган для усиления своей позиции по Сирии (слушайте аудио).

«Ключевой игрок здесь, на самом деле, Константинопольский патриарх, а в определенном смысле, даже Эрдоган, президент Турции. Считает ли Эрдоган сегодняшнюю ситуацию применимой для конфликта с Москвой по такому весьма для него периферийному вопросу — вот это главный вопрос. То есть, как он считает, кто сейчас на фоне этого крайне запутанного многостороннего сирийского конфликта больше от кого зависит и в ком нуждается: Россия в Турции или Турция в России. Если с точки зрения Эрдогана, Москва нуждается в союзе с ним больше чем наоборот, то в этом случае он может решить, что нынешняя ситуация может оказаться для него удобной для отсоединения церкви Украины от Москвы», — разъяснил протодиакон.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия вряд ли поддержит независимость УПЦ, сообщает РБК.

Отметим, обсуждения вопроса автокефалии будет проходить при участии Русской православной церкви (РПЦ) и для принятия решения необходимо единогласие.