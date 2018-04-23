Го Шэнкунь примет участие в международной конференции по вопросам безопасности в  России, нанесет визиты в Румынию и Польшу 

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Член Политбюро ЦК КПК, член Секретариата ЦК КПК и секретарь Политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкунь с 23 по 30 апреля посетит Россию, нанесет визиты в Румынию и Польшу. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
По сообщению Лу Кана, Го Шэнкунь примет участие в 9-й Международной конференции высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая состоится в России.
Го Шэнкунь нанесет визиты в Румынию и Польшу в качестве спецпосланника председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил китайского дипломата. -0-