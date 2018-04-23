Долги Тольяттинской птицефабрики превышают 900 млн рублей

По словам Александра Попова, долг на сегодня превышает 900 млн рублей. Основная задолженность возникла перед поставщиками кормов, инкубаторного яйца и ветеринарных препараторов, часть долгов — коммунальный услуги, налоги.

"Размер долгов очень большой. Пока справляемся, но с большим трудом и надеемся на поддержку регионального правительства. Было проведено совещание, на котором решили проработать варианты по спасению птицефабрики. Конкретных результатов пока нет, нужно время. Сейчас на предприятии работает 500 человек и все они рискуют остаться без работы. Задержек по выплатам зарплаты у нас нет, но каждый раз, когда приходишь на фабрику, видишь в глазах людей очень много тревоги и вопросов. Кроме того, к нашим насосным станциям подключено село Александровка с населением 2,5 тысячи человек", — рассказал Попов.

Что касается производства, то объемы пришлось снизить в целях экономии. Но в то же время предприятие наращивает присутствие собственной торговой марки в регионе.

Тольятти, Жигулевске и "Мы не работаем с крупными торговыми сетями, потому что это «длинные» деньги: поставляешь определенный объем продукции, а деньги получаешь только через месяц. Мы сейчас не можем себе позволить работать по такой схеме. Поэтому открыли 50 новых собственных торговых точек — в Самаре Сызрани ".

По мнению Попова, одна из ошибок прошлого руководства — отсутствие стратегии оптимизация затрат на энергоресурсы и принципов бережливого производства. Кроме того, позиции птицефабрики ослабила в целом ситуация на рынке мяса птицы.

"Повышение цен на коммунальные услуги и падение цен на зерно и корма привели к снижению цен на мясо курицы. Производители оказались в невыгодном положении. Сейчас предприятие могут спасти только сторонние инвестиции. Есть несколько предложений. Ведем переговоры с одним банком. А в начале месяца приезжали представители крупной компании. Они остались довольны качеством мяса и полуфабрикатов, очень понравился цех по глубокой переработке. Образцы продукции получили высокую оценку в Москве . По нашим подсчетам, чтобы вывести предприятие на прибыль необходимо 85 млн рублей на ремонт помещений и переоснащение некоторых линий", — сообщил председатель совета директоров.

Если с одним из потенциальных инвесторов будут достигнуты договоренности, руководство птицефабрики рассчитывает провести сделку без процедуры торгов и пойти по пути замещения активов (открытие на базе предприятия-банкрота нового акционерного общества, при котором собственность компании обменивается на акции нового предприятия — прим. ВН).

По данным ИАС Seldon.Basis, в 2016 году предприятие сработало с убытков в размере 319,3 млн руб., за год выручка снизилась на 48% до 653 млн рублей. С 2015 г. на птицефабрике сменилось шесть генеральных директоров. С августа 2017 г. обязанности гендиректора исполняет Анатолий Столбоушкин.