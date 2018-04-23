«Парламент за 60 секунд». 23 апреля

Проект «Ямал СПГ» развивает новую архитектуру торговых отношений страны, связанную с рынком сжиженного природного газа, заявил на выездном заседании Совета Госдумы в посёлке Сабетта председатель палаты Вячеслав Володин . По его словам, в случае появления в стране десяти подобных проектов рост ВВП России может удвоиться.

В России запретят рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов о результатах диссертаций и других работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму Правительство.

Участники госпрограммы добровольного переселения смогут получить в безвозмездное пользование земельные участки на Дальнем Востоке. При условии получения гражданства возвращающиеся в Россию соотечественники смогут в перспективе оформить землю в собственность. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму Правительством.