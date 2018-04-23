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«Парламент за 60 секунд». 23 апреля
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«Парламент за 60 секунд». 23 апреля 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Проект «Ямал СПГ» развивает новую архитектуру торговых отношений страны, связанную с рынком сжиженного природного газа, заявил на выездном заседании Совета Госдумы в посёлке Сабетта председатель палаты Вячеслав Володин. По его словам, в случае появления в стране десяти подобных проектов рост ВВП России может удвоиться.
Генпрокуратуре следует поддержать законопроекты регионов, которые позволяют представителям Общественной палаты России и региональных общественных палат участвовать в наблюдении на выборах всех уровней, отметил член Совета Федерации Андрей Клишас. Сенатор заявил, что законодательное закрепление нормы об общественном наблюдении на выборах направлено на обеспечение гласности и открытости деятельности избирательных комиссий в электоральные периоды.
В России запретят рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов о результатах диссертаций и других работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму Правительство.
Члены Совета Федерации Ольга Ковитиди и Сергей Цеков возложили цветы к памятникам в Александровском саду в Москве в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 74-й годовщины освобождения Крыма. Акция памяти 23 апреля проводится четвёртый год подряд по инициативе членов Совета Федерации от Республики Крым и города Севастополя.
Участники госпрограммы добровольного переселения смогут получить в безвозмездное пользование земельные участки на Дальнем Востоке. При условии получения гражданства возвращающиеся в Россию соотечественники смогут в перспективе оформить землю в собственность. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму Правительством.
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