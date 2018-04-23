Сербия почтила память журналистов, погибших от удара НАТО по Белградскому телецентру

БЕЛГРАД, 23 апреля. / ТАСС /. Церемония в память о 19-й годовщине удара авиации НАТО по Белградскому телецентру, в результате которого погибли 16 человек, а еще 16 получили ранения, прошла в ночь на понедельник у развалин разрушенного здания на территории сербского национального телевидения. Как сообщает национальное ТВ страны, руководство канала RTS, родственники погибших возложили цветы и зажгли свечи у памятника погибшим журналистам под названием «Зачем?».

"Уже девятнадцать лет мы стоим здесь перед памятником, чтобы отдать память невинно погибшим. Зачем? Почему мировые лидеры и руководители НАТО решили первый раз в истории военных столкновений бомбить телецентр и провозгласить его законной военной целью, 19 лет мы ждем ответа на этот вопрос", — заявил Мирослав Медич, брат погибшего 32-летнего Синиши Медича. Он напомнил, что НАТО бомбила здание в густонаселенном районе города, хотя прекрасно знала, что в этом здании каждую ночь работает от 150 до 160 человек.

23 апреля 1999 года самолеты НАТО нанесли удар по зданию телецентра RTS, в результате которого погибли 16 человек. После удара по телецентру представители НАТО утверждали, что удар был оправдан, а спецкомиссия Гаагского трибунала, расследовавшая это преступление, не нашла оснований завести уголовное дело по данному инциденту.

Бомбардировки НАТО

24 марта 2018 года исполнилось 19 лет с начала военной операции НАТО против Союзной Республики Югославия. В этот день в 1999 году без санкции СБ ООН начались бомбардировки территории суверенного государства. Главной причиной воздушно-наступательной операции «Союзная сила» (Allied Force) руководство НАТО назвало «предотвращение геноцида албанского населения в Косове». По данным сайта НАТО, за время операции, продолжавшейся 78 дней, авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, свыше 10 тыс. из них имели целью нанесение бомбовых ударов.

Согласно исследованиям военных экспертов, было выпущено 3 тыс. крылатых ракет и сброшено около 80 тыс. тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. В операции задействовали примерно 1 тыс. самолетов, в том числе боевых и разведывательных, из которых, согласно официальным натовским источникам, было потеряно два боевых (пилоты катапультировались). В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3,5 до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых — гражданские жители. Материальный ущерб составил до $100 млрд

Полностью была уничтожена военно-промышленная инфраструктура, были разрушены более 1,5 тыс. населенных пунктов, 60 мостов, 30% всех школ, около 100 памятников. Бомбардировки нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов привели к заражению водной системы страны токсичными веществами.