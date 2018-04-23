Семерых губернаторов готовят к отставке

Карта выборов

Ингушетии и Авторы «Кремлевского рейтинга», эксперты Центра развития региональной политики (ЦРРП) полагают, что в результате плановой ротации глав регионов, начавшейся в 2016 году, в конце этого года будет заменено 60–70% губернаторов. В сентябре прямые выборы состоятся в 18 субъектах. Еще в трех регионах — в Дагестане Ненецком автономном округе — глав утвердят депутаты местных заксобраний.

Пока остается неясной картина как минимум по семи субъектам — врио там пока не назначены. Таким образом, в отличие от кампаний 2016–2017 годов, «многие из действующих руководителей до сих пор остаются в подвешенном состоянии и не располагают точной информацией», останутся они или будут отправлены в отставку.

Держат кулачки

Впрочем, шансы на сохранение должности у Шпорта невелики, уверены эксперты.

Туманно и будущее главы Чукотки Романа Копина . Это следствие снижения влияния на региональную политику «патрона» Копина — олигарха Романа Абрамовича. Поскольку «Чукотка попадает в сферу влияния Севморпути, вероятна замена губернатора».

Велика также перспектива отставки главы Хакассии Виктора Зимина . Это связано с тяжелым экономическим положением региона — закредитованностью.

По-прежнему прогнозируется отставка губернатора Владимирской области Светланы Орловой . Причиной возможного ухода эксперты называют сложные взаимоотношения с местными элитами, которые переросли уже в острый конфликт.

К выборам готовы. Почти

Опасаться нечего

К достижениям Левченко эксперты относят «экономический прорыв», «рост ВРП и объемов производства, инвестиций», «реализацию пилотного экономического проекта с советником президента РФ Сергеем Глазьевым ».

Дрозденко «сумел обеспечить региону высокие темпы развития, прекратить все межэлитные конфликты, продемонстрировать высокие темы экономического роста». Дюмин «является наиболее влиятельным представителем новой политической силы, из числа личных назначенцев Владимира Путина », «решает накопившиеся от прежней власти проблемы, эффективно наращивает инвестиционный и промышленный потенциал».

Сильные позиции Илюхина связаны с ростом инфраструктурных проектов, инвестиций в туристическую сферу и т.п.

Главе Ямала Кобылкину удалось погасить напряженность, реализовать проект по СПГ и сосредоточиться на первой части программы строительства Севморпути. Таким образом, «основными негативными факторами в оценке работы губернатора по-прежнему остаются острые социальные конфликты, экономические трудности, межэлитные конфликты и низкий уровень управления», отмечают эксперты ЦРРП. «В условиях санкционного давления увеличивается давление конкуренция между крупными федеральными ФПГ, претендующими на расширение сфер влияния. Важным фактором остается личность губернатора, его электоральная поддержка со стороны населения», — резюмируют политологи.