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Молодые специалисты ЧМК поучаствовали в «Чистом марафоне»
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Молодые специалисты ЧМК поучаствовали в «Чистом марафоне» 

АиФ 35 минут назад
Фото: АиФ
Команда Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») приняла участие в городском субботнике «Чистый марафон». Масштабное экологическое мероприятие состоялось на городском пляже на Шершнях в минувшие выходные.
«Чистый марафон» — это командные соревнования по сбору и сортировке мусора, которые проводятся по методике федерального проекта «Чистые игры». Принять участие в экологическом проекте могли все желающие. Партнерами акции выступили Общественная палата Челябинской области и Челябинский металлургический комбинат.
Команду ЧМК представили мастер по ремонту оборудования Анатолий Рогозин, бригадир подготовки агломерационного производства Юлия Захарова, слесари-ремонтники Евгений Горват и Валерий Бауэр из цехов технического обслуживания. Молодые специалисты, помимо успешной профессиональной деятельности, охотно участвуют в общественных проектах.
На старте команды получили мешки и перчатки, карты местности и правила игры. За ограниченное время нужно было найти и доставить на «склады» как можно больше мусора, который затем был отправлен на переработку.
«Узнав о «Чистом марафоне», мы ни секунды не сомневались в необходимости участия. Экология — это ведь и культура обращения с мусором. Мы участвуем в подобных квестах и на ЧМК, которые проводятся для молодежи», — отметил участник команды ЧМК Евгений Горват.
Мероприятие прошло при поддержке регионального Министерства экологии и Администрации города Челябинска.
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