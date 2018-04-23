Что творится в Убинском районе под руководством Олега Конюка

«Какой у нас тут бизнес — смех сказать. Когда-то я стояла на бирже, по программе самозанятости предложили открыть свое дело. Но через месяц этих денег уже не было», — говорит предприниматель Елена Сафонова

Помощь не пришла, и Елена одолжила денег у брата, чтобы открыть маленький магазин. Теперь она сама помогает людям — продуктами, записывает долги в тетрадку. В день выдачи пенсии и зарплаты с ней рассчитываются. Жители Ермолаевки, где родился и жил нынешний глава района Олег Конюк , к этому привыкли.

В селе нет врача, в районную больницу можно съездить только два раза в неделю — в остальные дни общественный транспорт не ходит. В местном сельсовете говорят и о других проблемах. Например, три многодетные семьи никак не могут получить жилье. Анастасия Авдеюк дожидаться помощи не стала — купила дом на материнский капитал в селе Убинское. Думала, будет поближе к цивилизации, но увы.

«Крыша течет, в любой момент может обрушиться и завалить нас», — рассказывает Анастасия.

Но плохие дома не у всех — двухэтажный коттедж из красного кирпича сразу привлекает внимание прохожих. Здесь живет глава района. Местные жители считают, что такой дом может стоить не меньше трех миллионов. Рассказывают, что спортивный объект для жителей поселка открыли в декабре 2017 года. А сейчас, видимо, нужно открывать двери для представителей счетной палаты

По словам местных жителей, строительство спортивного комплекса обошлось в 20 миллионов рублей, плюс 5 миллионов на благоустройство. Сегодня здесь капает вода с потолка, отваливается штукатурка. Детей здесь нет и, судя по всему, спортивные мероприятия не проводили уже давно.

Сооружение возводила компания «Алтай-Тент». Журналитсы ОТС связались с менеджерами и узнали, что полный пакет услуг — доставка, монтаж ангара и хоккейной коробки, плюс подготовка фундамента, обойдется примерно в 10-15 миллионов рублей. Депутаты неоднократно задавали вопросы главе района: куда уходят деньги?

«Я считаю, что это неправильная политика в отношении расходов и бюджетных средств. И говорю это открыто. Сегодня некоторые чиновники становятся князьками», — говорит депутат совета депутатов Убинского района Татьяна Ковалева

А еще депутаты рассказывают о нескольких миллионах, потраченных на фонтан, тротуарную плитку и новом внедорожнике для нужд администрации. Все данные — в отчете по бюджету, сейчас его проверяет следственный комитет . В отношении руководителя администрации Олега Конюка возбудили уголовное дело. По словам местных законодателей, следователям передали запись разговора, где чиновник просит сложить полномочия депутата Татьяну Ковалеву, а взамен он продлит договор аренды земли ее мужу.

Поговорить журналистам ОТС с самим главой не удалось По информации коллег, он срочно выехал в командировку в Новосибирск