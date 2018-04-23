Ещё
В Приморье приступили к реализации проекта «Старшее поколение»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье приступили к реализации проекта «Старшее поколение» 

АиФ-Владивосток 2 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
В Приморском крае дан официальный старт реализации мероприятий дорожной карты «Старшее поколение». Координатор проекта, предусматривающего создание условий для активного, здорового долголетия пенсионеров — депутат Государственной Думы Владимир Новиков. От краевой администрации документ подписали вице-губернаторы Павел Серебряков и Константин Межонов.
Как рассказал Владимир Новиков, дорожная карта по проекту «Старшее поколение» разработана во исполнение поручений Президента Владимира Путина и «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года».
Дорожная карта разработана специалистами Приморского центра социального обслуживания населения совместно с НКО «Родные люди».
Реализация дорожной карты предусматривает межведомственное взаимодействие региональной и муниципальных органов исполнительной власти, общественных организаций, партнерство с социально-ответственным бизнесом и НКО.
Для поддержания здоровья, активной общественной деятельности, организации досуга пожилых людей дорожной картой предусмотрено развитие клубов для старшего поколения на базе муниципальных учреждений культуры и спорта, медицинских организаций, а также ряд мероприятий и акций.
К примеру, на конец июня в муниципальных образованиях запланирован единый день открытия нового сезона танцевально-развлекательных мероприятий для пенсионеров «Летние вечера». В ряде муниципалитетов запустят пилотный курс «Группа здоровья 55+». Это оздоровительные занятия для граждан старшего поколения на базе учреждений спорта. Владивостокский клинико-диагностический центр совместно с некоммерческой организацией АНО «Здоровый образ жизни» готовится к акции «10 000 шагов — путь к здоровью».
Дорожная карта предусматривает создание Единого информационного портала для старшего поколения. По мнению организаторов, он должен стать для пенсионеров «поставщиком» интересных новостей, полезных советов, нужной оперативной информацией от органов власти, организаций и учреждений, работающих с пожилыми людьми. Кроме того, это хорошая площадка для общения пенсионеров, возможность практиковаться в навыках, полученных на бесплатных компьютерных курсах.
«Создание клуба «Серебряный волонтёр», проведение конкурса «Лидеры серебряного возраста», форум «Полезно пенсионерам-2018» — активным приморским пенсионерам есть, где заявить о себе, поделиться жизненным опытом и быть в гуще общественной жизни», — считает директор департамента труда и социального развития края Лилия Лаврентьева.
В дорожную карту внесены также предложения, поступившие от пенсионеров во время первого обсуждения проекта в марте этого года. В частности, в муниципальных образованиях организуют уличные площадки, в том числе, для занятия спортом граждан старшего поколения. Общественные организации пенсионеров готовы помочь с экскурсиями для ветеранов в заповедные районы Приморья, а «Союз пенсионеров России» совместно с ассоциацией «Совет муниципальных образований Приморского края» предлагает проведение краевого турнира интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».
Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков считает своевременным появление такого документа, который консолидирует все общество на поддержку активного долголетия пенсионеров.
«Инициативы, которые идут от старшего поколения заслуживают самого пристального внимания. В вопросе социальной активности пенсионеров, как в медицине, важна профилактика. Чем больше у людей, вышедших на заслуженный отдых, будет возможности общаться между собой, с молодежью, проводить время интересно и насыщенно, тем дольше они смогут оставаться здоровыми, жить полноценной жизнью. И мы готовы их в этом поддержать», — подчеркивает он.
АиФ-Владивосток: последние новости
Электрички Владивостока ожидают глобальные, но положительные реформы Люки и решётки на дорогах Владивостока приводят в порядок По пути с тигром: конфликтов между хищником и человеком стало больше
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ379
Генсек ООН объявил о начале новой холодной войны122
1900 тонн: вся правда о золотом запасе России230
Масляков резко пригрозил Светлакову281
Ошибся страной: МИД ответил на ультиматум США354
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:32
Почему Дорошина умирала в полном одиночестве
Шоу-бизнес
06:11
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России
Компании
02:05
Фримена обвинили в сексе с внучкой
Шоу-бизнес
06:48
Масляков резко пригрозил Светлакову
Шоу-бизнес
01:19
1900 тонн: вся правда о золотом запасе России
Экономика Статьи
04:27
Макрон рассказал о роли США в мире
В мире
00:48
Бывшая девушка Avicii обнародовала их переписку
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение