Ещё
Алтайскому краю на восстановление дорог после паводка необходимо около 800 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алтайскому краю на восстановление дорог после паводка необходимо около 800 млн рублей 

ТАСС 2 часа назад
БАРНАУЛ, 23 апреля. /ТАСС/. Сумма ущерба, нанесенного первой волной паводка дорожной инфраструктуре Алтайского края, составила около 800 млн рублей. 50 млн рублей уже направлены на ремонт поврежденных дорог, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации региона.
"По данным регионального управления автодорог «Алтайавтодор», для полного восстановления дорожной инфраструктуры, по предварительным расчетам, необходимо около 800 млн рублей. Серьезные повреждения уже устраняются, на это направлено 50 млн рублей", — сообщили в ведомстве.
Один из сложных участков — 70-метровый размыв автодороги «Белово — Рожнев Лог — Чернявка». Там отсыпают земляное полотно. Дорогу должны восстановить в течение недели, комиссия рассматривает устройство водопропускной трубы или усиления плотины, чтобы в будущем не допускать подтопления. По данным администрации региона, всего стихия повредила 76 объектов дорожной инфраструктуры, из которых 29 находятся в собственности региона, 47 в муниципальной.
В регионе ранее организовали комиссии из специалистов, которые обследуют дороги и мосты в крае, чтобы установить сумму и масштаб ущерба.
Как сообщалось ранее, в Алтайском крае 22 апреля сняли режим ЧС, введенный из-за паводка 27 марта. Почти за месяц подтопления произошли в 217 населенных пунктах 38 муниципальных образований, вода зашла более чем в три тысячи домов и на территорию более восьми тысяч приусадебных участков. Ущерб нанесен более 21,2 тыс. граждан. В регионе ведут подсчет ущерба, власти намерены обращаться за помощью в федеральные ведомства.
ТАСС: последние новости
СМИ: Мнучин возглавит американскую делегацию на открытии посольства США в Иерусалиме СМИ: Япония и США предлагают создать в СБ ООН комитет по денуклеаризации КНДР МГИМО и Кабардино-Балкарский университет знакомят иностранных студентов с Кавказом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ379
Генсек ООН объявил о начале новой холодной войны122
1900 тонн: вся правда о золотом запасе России230
Масляков резко пригрозил Светлакову281
Ошибся страной: МИД ответил на ультиматум США354
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:32
Почему Дорошина умирала в полном одиночестве
Шоу-бизнес
06:11
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России
Компании
02:05
Фримена обвинили в сексе с внучкой
Шоу-бизнес
06:48
Масляков резко пригрозил Светлакову
Шоу-бизнес
01:19
1900 тонн: вся правда о золотом запасе России
Экономика Статьи
04:27
Макрон рассказал о роли США в мире
В мире
00:48
Бывшая девушка Avicii обнародовала их переписку
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение