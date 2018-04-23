Алтайскому краю на восстановление дорог после паводка необходимо около 800 млн рублей

БАРНАУЛ , 23 апреля. / ТАСС /. Сумма ущерба, нанесенного первой волной паводка дорожной инфраструктуре Алтайского края , составила около 800 млн рублей. 50 млн рублей уже направлены на ремонт поврежденных дорог, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации региона.

"По данным регионального управления автодорог «Алтайавтодор», для полного восстановления дорожной инфраструктуры, по предварительным расчетам, необходимо около 800 млн рублей. Серьезные повреждения уже устраняются, на это направлено 50 млн рублей", — сообщили в ведомстве.

Один из сложных участков — 70-метровый размыв автодороги «Белово — Рожнев Лог — Чернявка». Там отсыпают земляное полотно. Дорогу должны восстановить в течение недели, комиссия рассматривает устройство водопропускной трубы или усиления плотины, чтобы в будущем не допускать подтопления. По данным администрации региона, всего стихия повредила 76 объектов дорожной инфраструктуры, из которых 29 находятся в собственности региона, 47 в муниципальной.

В регионе ранее организовали комиссии из специалистов, которые обследуют дороги и мосты в крае, чтобы установить сумму и масштаб ущерба.

Как сообщалось ранее, в Алтайском крае 22 апреля сняли режим ЧС, введенный из-за паводка 27 марта. Почти за месяц подтопления произошли в 217 населенных пунктах 38 муниципальных образований, вода зашла более чем в три тысячи домов и на территорию более восьми тысяч приусадебных участков. Ущерб нанесен более 21,2 тыс. граждан. В регионе ведут подсчет ущерба, власти намерены обращаться за помощью в федеральные ведомства.