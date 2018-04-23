Горячая вода: как узнать график отключения и включения на mos.ru

График сезонного отключения горячей воды теперь можно посмотреть на портале mos.ru . Сервис позволяет найти даты отключения во всех домах Москвы

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти в раздел «Инструкции», выбрать категорию «Дом и двор», а после — инструкцию «График отключения горячей воды в Москве». Затем пользователю потребуется только ввести адрес своего дома, а система найдет даты и покажет срок отключения горячей воды. Для удобства дни отключения отобразят в формате календаря, все даты будут выделены красным цветом.

Чтобы воспользоваться новой услугой, регистрация на mos.ru не требуется. Сервис доступен всем пользователям.

Плановые отключения горячей воды в жилых домах проводятся в Москве с мая по конец августа — это необходимо для подготовки коммуникаций к отопительному сезону. Продолжительность отключений составляет не более 10 дней. В домах с альтернативным трубопроводом отключение горячей воды может происходить не каждый год либо на короткий период, поскольку в таких зданиях есть возможность проверить и отремонтировать основную систему, пока горячая вода поступает по резервным трубам. Если плановое отключение уже прошло или еще не началось, а горячей воды нет, жильцы могут обратиться в электронную приемную Мосжилинспекции, в свою управляющую компанию или по телефону горячей линии МОЭК : +7 (495) 539-59-59.

Список услуг на mos.ru постоянно обновляется. Сейчас для горожан доступно порядка 252 услуг и сервисов. Самые популярные в 2017 году — «Электронный дневник» (144,5 миллиона обращений), «Прием показаний приборов учета воды» (34,6 миллиона обращений), «Поиск и оплата штрафов ГИБДД» (21,5 миллиона обращений), «Получение и оплата ЕПД» (15,7 миллиона обращений), «Запись к врачу» (11,2 миллиона обращений), «Проход и питание в школах» (11,17 миллиона), «Прием показаний электросчетчиков» (4,07 миллиона обращений) и «Результаты ЕГЭ» (4,6 миллиона обращений).

Кроме того, в конце декабря прошлого года на mos.ru появилась возможность прикрепить ребенка к детской поликлинике, а в конце марта 2018-го — оформить полис ОМС онлайн.